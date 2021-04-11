我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美1.83億人已打疫苗 27.3%完成接種

舊金山華人車行遇劫 狂匪搶車撞人 東主：仇恨犯罪

張庭女兒被批「最醜星二代」 哭喊：為何生在名人家庭

娛樂新聞組／綜合報導
林瑞陽和張庭的女兒Angela(左)屢遭酸民攻擊長相。(取材自微博)
林瑞陽和張庭的女兒Angela(左)屢遭酸民攻擊長相。(取材自微博)

台灣昔日當紅小生林瑞陽再婚張庭後，育有1女1子，兩人不時在網上分享家庭照。但他們12歲女兒Angela卻屢被毒舌網友批評「最醜星二代」，甚至有酸民嫌她「長得像老鼠」。對此，張庭近日在社交平台透露，女兒崩潰哭喊「為什麼我要生在名人的家庭」。

林瑞陽、張庭全家福。(取材自微博)
林瑞陽、張庭全家福。(取材自微博)

其實，網友攻擊星二代的長相不是單一事件，女星伊能靜和大陸男星秦昊的女兒「小米粒」，也曾被黑粉留言「又傻又呆又醜」，讓伊能靜氣憤回懟，並請律師取證。

ETtoday報導，張庭近日在自創品牌的抖音平台上，上傳了一段心碎影片，一開頭就用沙啞的嗓音透露，上個禮拜12歲的女兒突然崩潰，哭著對她說「為什麼我要生在名人的家庭」、「為什麼我要成為妳的女兒」，女兒坦言自己不需要很有錢，只希望媽媽可以陪在她的身邊。

不僅如此，年僅12歲的女兒還告訴張庭，她知道很多人都在罵她們一家人「罵我的媽媽、罵我的爸爸，他們說我醜、說我不好」，低潮的語氣讓許多粉絲都相當擔憂，趕緊湧入支持，留言「孩子是母親的心頭肉，看了好心疼」、「我覺得女兒很漂亮呀」、「看完這個影片哭了」。

不過天性樂觀的Angela，之後又和一家人拍影片，自信跟著影片背景音對嘴，說道「這個顏值不搭，在一起肯定開心不起來，哪像咱們幾個，都好看」，張庭也大讚女兒「就喜歡咱閨女這份自信」，獲得許多網友力挺。

其實，現年50歲的張庭外貌出眾，完全看不出歲月痕跡，因此女兒長相難免會被拿出來比較，之前女兒也高EQ回應酸民，「你們不用再評論我的長相，我又不是靠臉吃飯的」，女兒一番話也讓張庭讚比她明智。

台灣 小米 抖音

上一則

李連杰臉色蠟黃 五台山祈福 網友：病了嗎？

下一則

選女演員變選妃？劉濤新節目 男導師太多挨轟

延伸閱讀

伊能靜與秦昊家事分工 「看誰賺得比較多」

伊能靜與秦昊家事分工 「看誰賺得比較多」
汪小菲慶結婚10年 大S逆齡收鴿子蛋鑽戒

汪小菲慶結婚10年 大S逆齡收鴿子蛋鑽戒
昔日被酸「最醜星二代」 張庭女兒大逆襲

昔日被酸「最醜星二代」 張庭女兒大逆襲
昔日被酸「最醜星二代」 張庭12歲女兒逆襲讓眾人驚呆

昔日被酸「最醜星二代」 張庭12歲女兒逆襲讓眾人驚呆

熱門新聞

謝霆鋒(左)被拍到牽著王菲的手走出餐廳。(取材自微博)

謝霆鋒霸氣牽手王菲 破分手傳聞 傳張柏芝擁2億房產

2021-04-06 02:26
只有三張門票的照片，象徵福原愛的缺席。取材自IG

兒子生日福原愛神隱 江宏傑一張照片說明一切

2021-04-04 19:13
崔苔菁當年紅遍國際，被稱為「台灣的瑪丹娜」。圖／聯合報系資料照片

淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣

2021-04-05 08:27
黃樹棠（左）和吳孟達（右）當年都有在「楚留香」軋一角，如今已先後離世。（微博）

吳孟達才剛走「楚留香」又一個明星過世

2021-04-09 21:47
朱茵和周星馳過往情史被爆出。圖／摘自微博

周星馳、朱茵密戀始末被爆 他說「照顧到成了情侶」

2021-04-05 11:20
「黑豹」查德威克鮑斯曼被看好以遺作「藍調天后」拿到第27屆美國演員工會獎最佳男主角。圖／Netflix提供

奧斯卡風向球 今晚頒獎前名單外洩 影帝影后是...

2021-04-04 09:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕

非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕
紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治

紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治
快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？

快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？
溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發

溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發
誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生

誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生