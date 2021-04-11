張庭女兒被批「最醜星二代」 哭喊：為何生在名人家庭

林瑞陽和張庭的女兒Angela(左)屢遭酸民攻擊長相。(取材自微博)

台灣 昔日當紅小生林瑞陽再婚張庭後，育有1女1子，兩人不時在網上分享家庭照。但他們12歲女兒Angela卻屢被毒舌網友批評「最醜星二代」，甚至有酸民嫌她「長得像老鼠」。對此，張庭近日在社交平台透露，女兒崩潰哭喊「為什麼我要生在名人的家庭」。

林瑞陽、張庭全家福。(取材自微博)

其實，網友攻擊星二代的長相不是單一事件，女星伊能靜和大陸男星秦昊的女兒「小米 粒」，也曾被黑粉留言「又傻又呆又醜」，讓伊能靜氣憤回懟，並請律師取證。

ETtoday報導，張庭近日在自創品牌的抖音 平台上，上傳了一段心碎影片，一開頭就用沙啞的嗓音透露，上個禮拜12歲的女兒突然崩潰，哭著對她說「為什麼我要生在名人的家庭」、「為什麼我要成為妳的女兒」，女兒坦言自己不需要很有錢，只希望媽媽可以陪在她的身邊。

不僅如此，年僅12歲的女兒還告訴張庭，她知道很多人都在罵她們一家人「罵我的媽媽、罵我的爸爸，他們說我醜、說我不好」，低潮的語氣讓許多粉絲都相當擔憂，趕緊湧入支持，留言「孩子是母親的心頭肉，看了好心疼」、「我覺得女兒很漂亮呀」、「看完這個影片哭了」。

不過天性樂觀的Angela，之後又和一家人拍影片，自信跟著影片背景音對嘴，說道「這個顏值不搭，在一起肯定開心不起來，哪像咱們幾個，都好看」，張庭也大讚女兒「就喜歡咱閨女這份自信」，獲得許多網友力挺。

其實，現年50歲的張庭外貌出眾，完全看不出歲月痕跡，因此女兒長相難免會被拿出來比較，之前女兒也高EQ回應酸民，「你們不用再評論我的長相，我又不是靠臉吃飯的」，女兒一番話也讓張庭讚比她明智。