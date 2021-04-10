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零負評女神林依晨長文護夫： 我不卑微，他也不渣

娛樂新聞組／綜合報導
林依晨罕見在微博發出長文「我不卑微，他也不渣」，來澄清外界的傳聞。（取材自Instagram）
林依晨罕見在微博發出長文「我不卑微，他也不渣」，來澄清外界的傳聞。（取材自Instagram）

近來網路瘋傳林依晨每天要早起做事，而老公還帶嫩模回家等負面新聞，讓這位零負評女神忍不住要跳出來回應，澄清外界一切的傳聞誤會。

林依晨9日罕見在微博發出長文，標題寫著「我不卑微，他也不渣」，來澄清外界的傳聞，對於早起做早餐給公婆，再次強調全家的早餐一直都是婆婆在做，她頂多有時會幫幫忙，再加上她的工作時間與家人的作息不一樣，所以家人都會讓她睡到自然醒，不用配合早起，也坦承結婚頭兩年有嘗試想要當「印象中的好媳婦」，但是最早只有七點多起床陪大家吃早餐，但後來就棄械投降。

夫帶嫩模回家？「我就是嫩模」

老公帶嫩模回家，林依晨笑稱「跟公婆同住是要怎麼帶嫩模回家？家裡勉強能稱得上嫩模的就只有我了，真是委屈他了！LA家的嫩模也只有母黃金鼠一隻啦。」另外對於老公曾說過「只要我不在台北的時候妳隨時可以回娘家」，她也解釋「意思是回娘家『住』，想住幾天都沒關係，但老公在台北的時候可不可以盡量不要，因為他會想我啊！」，還有傳言「林依晨從未在她老公面前放過屁」，她揭開真相引述老公說法「他們是不是不知道妳都用臭屁攻勢攻擊我？怎麼妳體貼我跑去外面放，我反而被人家說是大男人？（委屈中）」。

強調嫁進「好門」婆家寵愛

還有更誇張的傳言指林依晨為懷孕，婆家要求她吃生青蛙改善體質，女神幽默回應「我的最愛是青蛙下蛋（珍珠/粉圓/波霸），絕對不是生青蛙，也從來沒吃過」，而外界老說林依晨是嫁入豪門，她則表示「我嫁進的絕非『豪門』，但絕對是『好門』，善良勤奮的好人家，也需要為生計兢兢業業而非遊手好閒，對我更是像親生女兒般地疼愛。」，這次林依晨罕見發聲澄清，是因為她覺得「若我是家裡唯一對外發言的管道，不發一語反而讓他們蒙受了不白之冤，那我就有必要說些什麼。 」。

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