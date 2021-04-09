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討不回「蘇打綠」商標 魚丁糸「不會被打倒」

記者林孟潔、林士傑／綜合報導
蘇打綠請求返還商標判敗訴，但可上訴。（取材自Instagram）
蘇打綠請求返還商標判敗訴，但可上訴。（取材自Instagram）

蘇打綠和前經紀人兼恩師林暐哲鬧翻，雙方官司糾紛不斷；主唱青峰和團員馨儀、小威、家凱、阿福、阿龔等6人向林暐哲音樂社有限公司提民事訴訟，確認經紀關係不存在並請求返還商標，台北地方法院判蘇打綠、林暐哲音樂社有限公司經紀契約法律關係不存在，但請求返還商標部分，蘇打綠敗訴，可上訴。

林暐哲於2003年在海洋音樂祭挖掘蘇打綠出道，隔年雙方簽署經紀合約，並續約至2014年底為止；蘇打綠2016年在金曲獎慶功宴上宣布休團3年，之後青峰和林暐哲爆出著作權糾紛，官司不斷，於是蘇打綠去年7月23日才以分身樂團「魚丁糸」繼續演出。

蘇打綠委任律師指出，團員希望解決合約、商標等基本問題，去年5月提訴訟，認為「蘇打綠」屬於藝名，如同個人的姓名一樣不能轉讓，若雙方不繼續合作，讓經紀公司繼續擁有藝名權利不合理。

林暐哲音樂社公司抗辯，除爭執返還商標應移轉管轄讓智慧財產法院審理、裁判費計算外，另認為樂團商標是註冊給經紀公司，不能移轉給蘇打綠6人共有。

北院認為，蘇打綠6人2004年和「林暐哲音樂社」簽約，但負責人林暐哲2010年6月設立「林暐哲音樂社有限公司」，同年10月「林暐哲音樂社」歇業，商業主體已消滅，經紀合約、續約也因主體資格消滅而失去效力，認為蘇打綠6人主張無經紀關係存在有理由。

法院也認為，經紀合約和商標權利無關，雖雙方經紀契約關係不存在，但「林暐哲音樂社有限公司」是合法取得商標，不因契約關係結束而喪失商標擁有權。

蘇打綠的委任律師表示，林暐哲公司登記數件「蘇打綠」商標，商標的延展未經由團名擁有者同意，至今也不願還給團員。但事實上林暐哲所登記的「蘇打綠」商標，有好幾件一直沒使用，因此智財局本月也以「未使用」為由，廢止了林暐哲公司登記的部分「蘇打綠」商標。

據查林暐哲於2008年完成「蘇打綠」商標註冊，類別應有盡有，從化妝品、 營養補充品、小五金與教育訓練、娛樂休閒、運動及文化活動等等。而商標自註冊公告當日起期限為10年，林暐哲在期間內申請延展，預計2028年再次屆滿。

另魚丁糸透過社群網站回擊，曬出18年前的演出照片，喊話：「找到在政大表演的照片，那是2003年，我們6個人一起玩音樂，到現在也是。」據悉阿福（可田）、家凱（豕豆）、小威（八女）、阿龔（金八）、馨儀（香我）、青峰（日出）6位成員共同討論後決定發文，內文同時Tag 6人的個別帳號，象徵不會因此就被打倒。

魚丁糸PO出18年前在政大表演的照片，象徵不會被打倒。（取材自Instagram...
魚丁糸PO出18年前在政大表演的照片，象徵不會被打倒。（取材自Instagram）

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