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Selina有小鮮肉追求 田馥甄：祝福不說服

記者王郁惠／綜合報導
田馥甄為酒品連續代言九年。(記者李政龍／攝影)
田馥甄為酒品連續代言九年。(記者李政龍／攝影)

田馥甄近日出席代言活動，談到好姐妹Selina身邊有位「小鮮肉」追求者，田馥甄坦言看過照片，開玩笑說：「我是有看過啦！就是一塊肉囉。」

她讚Selina生活豐富、感情充沛，不用局限於年齡，認為多認識朋友是好事，是否幫說服Selina情牽小鮮肉？她說：「我是祝福、不說服。」但也打趣以姐妹的揣測，「交往她才不會說出來，聰明如她，我直接把她這哏破掉」，問到自己的感情狀況，田馥甄笑說：「我出道20年有回答過嗎？」

她分享生日當天，白天爬了汐止鳶山，晚上姐妹們則到她家聚會同樂；Ella在她家開啟Zumba教室，教姐妹跳舞，「我不想被制約、我想要自由，所以沒跳，但我一轉到沙發區，Selina直接陶醉在音樂，展現曼妙舞姿，奇女子」。

兩位姐妹都送她飾品，其中Selina手寫告白卡片，田馥甄唸出來時，一旁Selina又暴哭，她只能自虧「我淚腺不發達」。

談到38歲生日對自己的期待，她表示：「無關歲數，沒特別意義，希望健康平安、心裡平靜，有健康的身體。」問到是否會考慮凍卵？她說：「或許可以思考一下，想太久會來不及，現在本來就有這樣的醫學科技，不排斥。」

9月11日將迎來S.H.E出道20周年，不少粉絲期盼三人合體慶祝，她表示：「有儀式感固然很重要，日子每天在過，疫情時代有很多事情發生，不一定要在生日當天，每個日常都很重要。」也不怕粉絲脫粉，相信粉絲從她們身上學到姐妹的友誼與認真把生活過好的精神，「有緣過很好，沒有過的話，每個日常都很重要」。

田馥甄透露，見過Selina小鮮肉。(記者李政龍／攝影)
田馥甄透露，見過Selina小鮮肉。(記者李政龍／攝影)

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