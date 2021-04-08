劉若英台南之旅 五月天瑪莎樂當地陪

出身台南的五月天瑪莎（左）當起地陪，陪伴劉若英暢遊台南。(圖：相信音樂提供)

劉若英日前到台南擔任五月天「好好好想見到你」演唱會嘉賓，出身台南的五月天瑪莎當起地陪，陪伴進行台南之旅幫助她舒緩心情，兩人穿梭巷弄間走訪私密景點，大嗑各式各樣的當地小吃，也勾起兒時回憶。

瑪莎除了帶領奶茶品嚐甜點、咖啡 、丼飯等美食 外，特別來到了自己最愛的選物店，奶茶一進店裡看著每樣物品都愛不釋手，瑪莎得意地笑說：「我就知道妳會喜歡。」看著店裡一件件迷人古物，劉若英突然格外感傷地表示：「在拍賣 會看到祖父的東西，覺得很慚愧，很後悔沒有好好珍惜，現在你慢慢聞到這些古物的氣味，你就會知道你從哪來。」

對於瑪莎來說，他認為生活的美感來自於許多微小所累積，「你愈注重很多地方的小細節，你的生活慢慢地就會變得比較不一樣，奶茶不管是她對自己的生活，或者是對工作、專輯作品細節極其之要求的人，所以她當然就會很有她自己的感覺跟想法，也會特別的珍惜。」

這回和瑪莎說說笑笑一整天，劉若英感謝瑪莎相伴，表示五月天就是她的活棋，「工作人員想拍影片，但怕我太冷就找瑪莎來，還沒細看腳本，因為我想反正有瑪莎呀！朋友真的很重要，而且是活棋類的。」