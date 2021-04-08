小S從未擔心紅不紅 只怕無聊到爆

小S徐熙娣日前拍攝時尚雜誌封面，提到由姊姊大S徐熙媛擔任製作人的新節目「熙娣想聊」，正如火如荼的準備中，有別於以往的搞笑風格，小S預告這次會輕鬆一點，展現自己的另一種風格，她人氣長紅不墜，出道至今從未擔心過關於「紅不紅」的問題，笑言：「只是會想，如果一直不工作，我會不會無聊到爆？」雖然也早有心理準備，新節目難超越當年的「康熙來了」，但還是想滿足滿滿的表演慾。

過去幾年，小S讓自己放下腳步，除了拍照代言工作，把許多時間都給了家庭，但不安於就此變成家庭主婦的她，又會自問：「如果生活只剩下追劇、照顧孩子的話，自己受得了嗎？」於是當大S對她說：「徐熙娣，妳明明就很想當藝人，而且一天到晚在經營妳的Instagram，根本覺得自己就是一個明星啊！而且妳很有主持的才華，為什麼要浪費掉？不然我當妳的製作人！」一席話，讓小S秒說「好」。

說到三個女兒個性很不同，大女兒熱愛舞蹈、表演，在許多拍攝與商業工作時，展現的成熟演出，令人驚艷。二女兒熱愛藝術，在就學期間便開始規畫自己的人生藍圖。小女兒則是務實派，除了在乎兩個姊姊在忙什麼，也逗趣地想和媽媽小S一樣成為巨星。小S的教育 方式則是讓女兒們清楚知道自己喜歡怎樣的人生，「我會默默觀察，希望哪一天我走了，她們可以獨立面對各自的人生。」

小S和老公結婚15年，家庭生活甜蜜幸福，拍攝雜誌封面這一天，正好老公腳受傷、身體不舒服，她原本應該在家照顧，但工作在身，只能趁空檔關心另一半，「此刻的我會覺得，如果人生突然沒有他的話，一定會很崩潰！有時候我也會亂想，像如果到死前最後一刻，看見的還是他的話，我會覺得很幸福。」