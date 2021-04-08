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被問及男友…許瑋甯「還是朋友」 傳斷開4年情

娛樂新聞組／綜合報導
許瑋甯傳出和男友疑似已經分手的消息。(圖：ELLE雜誌提供)
許瑋甯傳出和男友疑似已經分手的消息。(圖：ELLE雜誌提供)

台灣女星許瑋甯近日為時尚雜誌拍攝封面，提到最近在新片「當男人戀愛時」中飾演缺乏安全感又凶巴巴的欠債上班族浩婷，她想到自己青春叛逆期時，媽媽常在國外工作，的確也有被拋棄的感覺，因此對角色十分認同。而片中和邱澤互動，她直言：「像跳雙人舞，火花很強。」被問及與男友劉又年的現況時，她以「就還是朋友」回應二人關係，似乎在證實兩人分手的消息。

這些年來，許瑋甯在戲劇上的表現愈來愈亮眼，曾獲台北電影節最佳女主角，演技備受肯定，她認為，當演員最重要是心態，這條路看似容易卻也不簡單，許多事無法一蹴可幾，要有耐心、能等待與包容。「好比我剛入行，在廣告圈做得不錯，收入頗豐，可是若你想當演員，勢必要放掉這一塊，很難兩者兼顧，所以目標要明確，也要適應轉型的陣痛期。」

在疫情重創社會的各種身心層面，不僅讓許瑋甯更珍惜當下，也和友人一起籌備以藝術治療為目的的工作室，她說：「之前多半是參與兒童相關的慈善活動，鼓勵大家一起來做，現在希望能長期關注這議題。」除了慈善工作，許瑋甯也預告接下來和郭富城、段奕宏合作懸疑推理片「秘密現場」，片中將飾演一位表面溫柔嫻淑，私底下卻過著雙面人生的媽媽。

另有媒體報導，近日許瑋甯在被問及與攝影師劉又年的現況時，她僅表示：「希望關注在電影宣傳上，當然因為工作關係，我一定會被問到（感情），但我還是希望保留隱私。」當被追問她兩人現在是否沒聯絡，卻得到「沒事啦，就真的是朋友啦」、「就是還是朋友」的回答，似在委婉地證實分手傳言。

據悉，許瑋甯2017年被目擊與攝影師劉又年深夜約會看電影，戀情因此曝光。

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