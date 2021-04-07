許慧欣44歲「超仙顏值」近況曝光 許哲珮甜讚：都沒變

許哲珮（右）曬出與好姐妹許慧欣的同框照。 （取材自許哲珮臉書）

台灣 歌手許慧欣（eVonne）出道就一鳴驚人，被網友獲封「雪白歌姬」，也曾參演過多部偶像劇，在2015年生下女兒E寶後，就逐漸淡出演藝圈，把生活重心擺在家庭上，近期作品只有在今年上映的台灣電影「叱吒風雲」中，搭檔范逸臣飾演一對夫妻。日前好姐妹許哲珮在臉書上曬出兩人的合照，釣出不少死忠歌迷，並直呼「心目中永遠的女神」。

許哲珮在文中透露許慧欣已經定居於美國 ，這次回台剛好趕上自己參演的歌舞劇「小花」演出，而許慧欣也抽空帶著女兒E寶一起來看戲，許哲珮更表示「真的好感動好感動，是那種，我倆四目相對隨時就可以哭出來的程度」，心中也不禁回憶起好幾年前黏在一起的少女時光。照片中的兩人頭靠著頭，露出非常燦爛的笑容，許慧欣雖然戴著帽子，但仍散發著清新脫俗的氣質，美貌依舊維持在巔峰，許哲珮更大讚「我的仙女最美一點都沒變」、「她才是迪士尼 公主本人」。

許慧欣也轉分享許哲珮的貼文，並留下三個愛心符號，成功釣出不少死忠粉絲，留言寫下「心目中永遠的女神」、「還是這麼美，希望可以再聽到妳的歌聲」，而明年剛好就是許慧欣出道20周年，歌迷們也表示想念女神的歌聲，敲碗「出首新歌紀念20周年」、「希望唱首新歌，給我們當20周年的禮物」。