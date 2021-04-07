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邱澤宣傳新片 女粉不顧男友在旁示愛「你真的很帥」

記者黃保慧／綜合報導
前起Lulu、邱澤、導演殷振豪等待映後突襲影迷。（圖：金盞花大影業提供）
前起Lulu、邱澤、導演殷振豪等待映後突襲影迷。（圖：金盞花大影業提供）

邱澤和許瑋甯主演的台式新浪漫愛情電影「當男人戀愛時」，首周末上映全台突破5800萬元台幣（約202萬美元）的票房成績奪下春假期間全台新片冠軍，更超越破億國片「比悲傷更悲傷的故事」與「孤味」的開片紀錄，上映沒多久就開出好成績，看來破億在望。

邱澤和許瑋甯更被封為「淚腺排毒最強CP」，全台也掀起二創電影素材的風潮，跟著全台跑透透的導演殷振豪感謝觀眾的喜歡：「希望大家看完『當男人戀愛時』後，更懂得如何向身邊珍惜的人表達自己的感情。」

「當男人戀愛時」上映適逢連假，邱澤、許瑋甯與Lulu黃路梓茵全台戲院賣力跑透透，首周末全台共跑了近70場放映，有網友投稿表示帶曖昧中的女生去看電影，看完後立馬脫單。

主創團隊勤跑戲院期間觀眾反應相當熱情，有女性觀眾不顧男友在身旁、直接當面向邱澤示愛：「本來覺得你不是我的菜，看完電影覺得你真的很帥！」許瑋甯跑遍北中南部戲院，紛紛被觀眾要求原音重現片中經典的台詞「啥款」，Lulu則在跑映後時被觀眾起哄高歌一曲，還搞笑回應：「你們是不是很閒！」導演和演員更一起在戲院廳外偷聽觀眾反應。電影現正全台熱映中。

許瑋甯近日邀請她圈內外的各界親朋好友來看「當男人戀愛時」，現場出席嘉賓星光熠熠，包含陳柏霖、余文樂、修杰楷、周興哲、吳建豪、謝佳見、林柏宏、吳慷仁、炎亞倫、Ozi等人，全都大力推薦電影「超好看！」眾星紛紛稱讚許瑋甯演技之好外，陳柏霖直呼一定要二刷，周興哲也說「看得我都哭了！」

此外，同場星光還有蔡康永、曾國城、林心如、黃河、曾愷玹等人，李千娜發文：「今年超級推薦的電影！」黃健瑋更感性表示：「我們有邱澤和許瑋甯，這是一個時代的開始。」大家一致認同「當男人戀愛時」讓人「笑著笑著就哭了」，很適合淚腺排毒，大力推薦全台觀眾一定要進戲院支持。

電影 導演 林心如

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