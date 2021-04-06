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7天內尿道結石、長針眼、腸胃炎 丁寧：真的很特別

記者陳慧貞／綜合報導
丁寧向來陽光健康，近期卻飽受病痛之苦。（取材自臉書）
丁寧向來陽光健康，近期卻飽受病痛之苦。（取材自臉書）

台灣女星丁寧向來給人陽光、健康、正能量印象，近期她忙拍戲，身體卻出現些許症狀，她坦言最近這一禮拜內，接連泌尿道結石、長針眼、腸胃炎，就連被蚊蟲叮咬，也腫得像饅頭一樣大，自嘲「這對一直健壯的我來說，真的很特別」，加上近來身邊發生許多事情，還有令人揪心悲痛的太魯閣號事故，令她感嘆：「珍惜我現在僅有的，是我現在最重要的工作」。

丁寧在臉書發文：「這個星期對我真的太嗆了」，表示自己在一周內接連泌尿道結石異常出血、長針眼，還鬧腸胃炎，偏偏自己的周遭還發生了許多事，還是自己無能為力去改變的事，讓她覺得煩躁又沮喪，直到透過和朋友聊天後，前幾天在楊梅拍戲，一小段等戲的安靜時間裡，她才驚覺「雖然身體很累，但是我依然在這裡，站著挺著呼吸著，還可以做我自己深愛的工作，這已經是相當珍貴的了」、「因為生命何時流逝，不是我們可以計算的」。

台鐵太魯閣號重大事故，讓無數台灣人沉痛哀傷，丁寧哀慟不已，難過安慰悲痛中的家屬，雖不知傷口何時會痊癒，也不知這樣的驚嚇、痛苦，何時會停止，唯一能做的是，「記住這個生命帶來的美好，帶著他們的愛，繼續好好活下去，該哭就哭該憤怒就憤怒，保持警覺自己的情緒全然接受自己的悲傷。祝福罹難者，一路走向光成為光。祝福家屬們，在悲傷中找到往下走的力量。祝福一切」。

丁寧安慰太魯閣號事故受難家屬「在悲傷中找到往下走的力量」。圖／摘自臉書
丁寧安慰太魯閣號事故受難家屬「在悲傷中找到往下走的力量」。圖／摘自臉書

台灣 太魯閣號 台鐵

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