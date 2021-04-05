詹雅雯安慰台鐵事故受災民眾 掏百萬台幣送暖

詹雅雯將捐100萬元。（圖：寬宏提供）

台鐵 太魯閣火車事故造成重大傷亡，演藝圈拋磚引玉，除了為這次心碎的家庭集氣、加油，有不少藝人慷慨解囊，但也有藝人遭網友直接點名捐款，甚至被質疑呼籲捐獻恐被政客利用，原本應是自動自發、量力而為的善心，卻遭道德綁架，讓好意變了味道？

金曲歌后魏如萱轉發衛福部募款窗口資訊，並宣布把去年金曲獎的10萬元台幣（約3400美元）獎金全數捐出，「今天是復活節，是紀念耶穌復活的日子，代表了希望和新生，遺憾終究會轉變成為愛，以不一樣的形式復活的。」

魏如萱宣布把去年金曲獎的10萬元獎金全數捐出。（圖：索尼提供）

與帕金森氏症抗病的詹雅雯無奈表示，任何話語都沒有辦法安慰受災民眾，希望能盡微薄心力，將捐100萬元台幣（約3.4萬美元）到衛福部成立的募款窗口。而吳皓昇、文汶愛心不落人後，「願捐出1個月薪資及本企業3日業績所得三成作為協助支援。」為事故傷者祈福、為亡者哀悼。

電影「盡孝的滋味」韓國女導演 朴惠鈴也在IG送暖，對此次事故表達關切及慰問，令台灣 觀眾相當感動。

而意外事發當日，網紅「含羞草日記」正跟許維恩做公益，幫助紅心字會的小朋友募集婦幼節禮物，卻被網友盯上，傳訊息要求團長草爺表態捐款。草爺當時還在拍片，緊急停工關心最新狀況，也立刻委請紅心字會協助聯繫了解捐助事宜，未料酸民不明就裡，進行道德勒索，而草爺不受影響，默默擬妥捐款計畫，「希望逝者安息，傷者盡快復原。」

另外，Lulu、曾莞婷轉貼官方捐款資訊，呼籲盡一己之力，卻遭網友質疑恐被政客利用、無法專款專用等，對此Lulu認為別浪費時間做無謂的爭執，大家應該目標一致，「若對於捐款有不同想法的人，能選擇用自己的方式為社會盡心力。」曾莞婷也說重話，「捐獻的心是自己的，有人造孽就自己承擔因果。」