蕭煌奇巡演感性開唱 要歌迷監督時間

蕭煌奇巡演起跑，撩粉絲自爆有「賭注」。（記者李政龍／攝影）

台灣 金曲歌王蕭煌奇推出最新台語專輯「舞台」，3日晚啟動巡演，出道即將滿20年的他感性表示：「走過這麼多年，從菜市場、夜市唱到pub西餐廳、唱進小巨蛋，從國內唱到國外，不管台下是一個人、或是一萬人，每次站上舞台，我都當成最後一次在唱。」

蕭煌奇開場將「黑色吉他」、「愛這首歌」、「愛做夢的人」等6首歌曲重新改編成20分鐘的組曲，並新歌首唱「送予你的歌」、「倔強的孤單」等，誠意十足仍被「賭注」左右，他打趣：「看起來今天人滿滿耶，自己買票的人舉手，都自己買的嗎？我不能講太多，因為我跟樂隊有個打賭，如果我今天唱超過10點，每一分鐘要給他們兩百塊，所以你們要幫我監督，9點50分要叫我下台。」

他邀來黃昺翔與盲人歌手朱萬花合唱新歌「舞台」一曲，他透露「我國三就曾跟她（朱萬花）參加歌唱比賽，我唯一一次被打敗就是那一場」，也感念高中畢業後上了朱萬花主持「視障音樂分享之夜」節目，而後與視障樂團前往校園、監所等地進行公益演出，從一年5場暴增為82場，因而打開他的知名度。

新歌「送予你的歌」唱出父母對離家子女的盼望與掛念，5月母親節將至，問到如何幫蕭媽媽慶祝？蕭煌奇自爆是家人的「人肉銀行」，連爸媽的存款都由他管理，「逢年過節包紅包給爸媽是一定要的，但老人家常常只留生活花費，其他都要退給我，我就跟銀行一樣，當然算給他們的利息，肯定比銀行高很多！」他表示只要父母健康，每天都是過節。