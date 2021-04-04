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悼火車出軌事故 張惠妹看著熟悉的景色落淚

娛樂新聞組／綜合報導
張惠妹在臉書貼出黑底白字圖片祈求罹難者安息。（圖：華視提供）
張惠妹在臉書貼出黑底白字圖片祈求罹難者安息。（圖：華視提供）

台鐵太魯閣號出軌釀51死。藝人張惠妹近日在臉書貼出黑底白字圖片，透露自己看著熟悉的景色卻一直落淚，她也祈求罹難者安息並讓傷者早日康復。

張惠妹是台東縣卑南鄉人，見到台鐵408車次太魯閣號在往返台北與台東的路上發生出軌意外，她在社群平台臉書及Instagram表示，過去最喜歡在這條載著自己回家的鐵路看著窗外讓人平靜的風景，「但此刻，我看著新聞台裡那熟悉的景色，卻一直流淚。」

此外，包括林俊傑、吳建豪、品冠、光良、梁靜茹、李佳薇及有一半花蓮阿美族血統的羅志祥等藝人都在社群發文祈禱，「錦繡二重唱」錦雯則在臉書po文透露，自己原本也要搭上這班列車，因為拍攝行程延後才退票，看著新聞畫面讓她感到沉痛悲傷，也深覺人生無常。

錦雯原本預計4月2日要去綠島，早早買了408列車車票，但因為戲劇「廢財闖天關」延長集數要到8日才能殺青，才會退掉好不容易買到的車票，沒想到竟也躲過一場意外，「因為疏忽公共安全，一個工程的日常，造成許多家庭的無常，來不及說再見的遺憾，需要花多少時間平息心中的悲傷！」

而「男神隊長」胡宇威也透露，看到太魯閣新聞畫面很難過也震驚，但最感動的是看到醫護人員和消防隊警察們都在互相幫忙，乘客也互相幫忙，都是英雄，自己正考慮捐款事宜。

張惠妹在臉書貼出黑底白字圖片，祈求罹難者安息。（取材自臉書）
張惠妹在臉書貼出黑底白字圖片，祈求罹難者安息。（取材自臉書）

臉書 社群 台鐵

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