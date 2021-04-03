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台灣火車出軌／吳宗憲險搭出軌列車 宋逸民領眾星哀悼

記者李姿瑩、楊起鳳／綜合報導
「藝起發光」演藝圈教友在車上為太魯閣號傷者禱告。(取材自臉書)
「藝起發光」演藝圈教友在車上為太魯閣號傷者禱告。(取材自臉書)

台鐵太魯閣號2日一早在花蓮縣大清水隧道發生出軌意外，導致數百人傷亡，目前是牧師的宋逸民也在臉書上透露，他們的教會「藝起發光」原本要去花蓮演出，就是要坐這班火車，後來因為訂不到車票才改搭遊覽車，全車藝人因此逃過一劫。車上的藝人包括吳東諺、林道遠、陳立芹，在演出名單上的豪華卡司還有吳宗憲、吳姍儒，幸好現在都平安無事，全體為傷者禱告祈福。

吳宗憲原本預計事故次日搭火車到花蓮，現在鐵路交通停擺，還在等主辦單位後續安排。他感嘆這次意外「真的很恐怖」。

據了解，因為正值清明連假，這次「愛在四月天」又高達80位藝人參與，「藝起發光」同仁事前為了交通方式相當頭痛，沒辦法搶到這麼多張的火車票，最後協調讓參與藝人忍受舟車勞頓改搭遊覽車。

宋逸民2日在臉書上寫到：「今天一大早藝起發光耶和華大軍搭乘遊覽車出發，一上車就看到了花蓮太魯閣號出軌的即時新聞，非常的心痛與震驚...因為本來今天藝起發光第一批神國軍隊就是要搭乘這一班火車...但後來因為訂不到車票所以改搭遊覽車....內心複雜的情緒無法言喻～～～～上帝通通都知道...」

大家也立刻為受傷的乘客來禱告，希望讓所有的傷害降到最低。

此外，金曲歌王宏恩也是當天搭火車回台東，他於臉書發文，表示自己在車上睡沒多久電話就一直響，是親友打電話確認他是否平安，當時他才知道前一班火車發生出軌意外！

王宏恩發文報平安，同時也希望大家能為這次出軌意外造成的傷亡祈禱。而好友黑人（陳建州）則在王宏恩報平安的貼文下留言表示，「看到新聞真的非常擔心，一直打給你都不接！真的差點哭出來⋯」。

王宏恩在臉書發文報平安。(取材自臉書)
王宏恩在臉書發文報平安。(取材自臉書)
吳宗憲感嘆意外真的很恐怖。(本報資料照片)
吳宗憲感嘆意外真的很恐怖。(本報資料照片)

臉書 太魯閣號 台鐵

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