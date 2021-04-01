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遭前妻嗆「業障」焦恩俊認離婚：和平分手

娛樂新聞組╱綜合報導
焦恩俊被前妻吐槽是「業障」，但還是大度祝福對方幸福平安快樂。（取材自微博）
焦恩俊被前妻吐槽是「業障」，但還是大度祝福對方幸福平安快樂。（取材自微博）

台灣藝人焦恩俊日前發微博承認自己與林千鈺離婚，針對女方調侃稱自己是「業障」，焦恩俊回應稱兩人其實是和平分手，還表示當初在離婚的時候說會做一輩子的朋友，但面對前妻的吐槽，焦恩俊還是大度祝福對方幸福平安快樂。

據悉，林千鈺2014年和大她3歲的焦恩俊結婚，兩人過去情纏20多年才修成正果，近兩年卻傳出感情生變，夫妻倆關係「只剩配偶欄」，林千鈺指責老公情緒管理有問題。

網易娛樂報導，日前林千鈺參加綜藝，被問到焦恩俊目前在何處，林千鈺也是態度冷淡直言，「在他該在的地方」。之後林千鈺提起焦恩俊也是直言，「一切都是業障」，還表示還完業障就自然而然地說再見，林千鈺的意思也是透露了她與焦恩俊的感情狀況，似乎是不和。

如今，焦恩俊也是正式對兩人的感情作出了回應，證實與林千鈺已經分手。

據悉，林千鈺和焦恩俊原本是多年好友，兩人通過電視劇「軍官與淑女」相識，2005年，焦恩俊和第一任妻子Fendi離婚後，和林千鈺的聯繫逐漸頻繁，兩人開始交往，但焦恩俊後來卻突然發文稱自己有別的愛人，讓外界大跌眼鏡。

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