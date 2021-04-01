攜手熬過母逝 吳克群拚事業 與陳語安3年情變

吳克群（右）和陳語安從情人退回朋友關係。（取材自微博）

台灣藝人吳克群與小他13歲的女星陳語安交往3年多，女生陪他歷經母親過世、拍電影 失敗等人生低谷，但近日驚傳兩人已悄悄結束情侶關係。鏡週刊報導，吳克群和陳語安於今年1月協議分手，原因除了相隔兩地、聚少離多外，還有吳克群遲遲不給女方結婚承諾；在對未來沒有共識、女方沒有安全感之下，兩人平心靜氣協議分手，從情人退回朋友。

吳克群近期都待在北京 ，全心全意投入工作，同時卻驚傳他與小女友陳語安已分手。報導指出，吳克群仍未忘情電影，因此一心一意朝著自己的電影夢前進，且因疫情 影響，無法時常返台，讓他與陳語安的感情轉淡。

吳克群拍攝電影「為你寫詩」，沒想到票房不如預期，讓他賠光積蓄。

今年元旦，吳克群和陳語安都在臉書寫下「2021，重返21」，顯見當時兩人關係仍未生變；不過，此後雙方的發文都與彼此無關，透露出分手的蛛絲馬跡。報導說，兩人於2個多月前協議分手，因遠距離戀愛維持不易，加上吳克群至今仍抱持不婚想法，雙方對未來的藍圖不同，決定結束戀情。

去年10月，吳克群41歲生日時，陳語安費盡心思籌備生日派對，還邀請吳克群身旁好友錄製影片，剪輯成30分鐘、如微電影般的生日祝福，並在派對上播放，當時陳語安的貼心，讓吳克群感動萬分。