「視為父親」青峰被恩師告侵權 出庭淚灑法院

青峰出庭作證。（記者王聖藜／攝影）

金曲歌王青峰遭昔日恩師林暐哲控告侵害著作權，民事案智慧財產法院判林暐哲敗訴；30日上午台北地院就刑事案開庭，釐清雙方合約終止的過程，傳喚林暐哲法律顧問還原現場，青峰以證人作證時，憶起往事一度淚灑法庭。

林暐哲音樂社有限公司向台北地檢署提告，稱「蘇打綠」已將「小情歌」等270多首創作歌曲的著作財產權授權給他們，不過青峰在未獲同意下公開演唱，他與旗下的哈里坤音樂公司違反著作權法。林暐哲音樂社時任法律顧問、後轉任哈里坤公司法律顧問的黃秀蘭作證談到當時雙方談妥合約細節後，青峰在電梯上親切挽著林暐哲的手詢問是否能到哈里坤任製作人，林暐哲以「要就斷得乾乾淨淨」拒絕，青峰還暖心回應「不能合作，還是可以當家人」。

回顧到一半，坐在被告席上的青峰頻頻啜泣，不時用手拭淚，法庭諭知暫時休庭，讓青峰到廁所去整理情緒。青峰事後透過所屬環球唱片發出聲明，表示「自從107年12月31號發表共同聲明開始，我一直覺得林暐哲說好聚好散、要妥善處理，要樹立典範，告訴大家不是所有藝人和經紀公司都會撕破臉，我到現在還是不能理解，曾經我視為父親的人為何會突然變成這樣，為什麼一個被授權人會這樣對待一個授權人，對待一個創作者。他自己也身為創作者，應該很能體會創作者的心情」。

聲明也提到至今感到非常無奈、疑惑與遺憾，對於被告侵權一事，他強調：「而且因為這件事，浪費了好多人的生命，浪費他自己的生命，這是我非常遺憾的事。但過程中，謝謝很多人給我力量，唯一讓我很難過，有時候心裡會有一點承受不住的，就是到現在我媽媽還得被牽扯進來，擔心這件事。謝謝大家。」

他曾在28日他於臉書 突然po出沮喪文，其中寫道「有時候醒來閃過第一個念頭是不知道還要面對什麼荒謬事會有點害怕醒來」、「真的希望這世界能發生一些公義，讓人還能有相信的力量。希望有一天能快樂地醒來，醒來能看見光明。希望有那麼一天」，如此可見與恩師決裂、對簿公堂的窘境，不僅讓青峰心理備受煎熬，也讓不少圈內好友與粉絲都非常擔心。