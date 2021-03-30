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46歲陳德容稱演媽「奇恥大辱」遭網轟 她還原真相

記者楊起鳳／綜合報導
46歲的陳德容仍保養少女容顏，過去的報導經過曲解引發喧然大波。（取材自臉書）
46歲的陳德容仍保養少女容顏，過去的報導經過曲解引發喧然大波。（取材自臉書）

網上日前流傳一則視頻，46歲「瓊女郎」陳德容在受訪時指稱她自己保養得很好，如果叫她去演媽，對她而言是奇恥大辱。這則影音新聞一出立刻登上熱搜第一名，超過18萬人轉分享，網友對她認為她已46歲演媽卻被認為是恥辱這件事無法接受，紛紛留言批評她沒有演員的專業術養。

影片截圖中，陳德容接受採訪，自曝不願演媽。她表示自己保養得很好，如果還要演孩子媽，那麼死都不會接的。

陳德容在影片中身穿一件藍橘拼接連衣裙，皮膚白皙緊緻，顏值和年輕時幾乎沒有變化。她在採訪中再次重申，絕對不會飾演孩子媽媽，並聲稱這是奇恥大辱，還是希望能夠當少女。

網友看了陳德容的採訪後，一部分人質疑她作為專業演員都沒職業素養，認為真正的演員20歲也可以演媽。也有一些網友覺得不想演就不演，年齡只是數字，不是枷鎖。討論熱度立即登上熱搜第一名。

陳德容方面今針對此事立即做出澄清回應，他們表示這一則影片是一年多前出席時尚活動的訪問，當時陳德容是以玩笑話的方式回應，對方是問她如果要她去演一個20幾歲的人的媽媽，她會不會願意？陳德容認為孩子如果年紀太大視覺上無說服力，自然會覺得不適合，並非單純不願意演媽媽，影片僅是片段擷取非完整原意。

陳德容的經紀人陳雅容今也澄清，陳德容20幾歲時就曾演過媽媽，她並非排斥演媽，而是要看角色的設定及劇本，她擔任製片人和主演的新電影「山中森林」角色就是一位母親，如果排斥演媽媽怎麼可能接拍？她也說：「大S過去就開玩笑說有人找她演王大陸的媽，她也不可能演啊，主要還是要看角色的年齡設定」。

其實演藝圈不少美魔女對演高年齡層媽媽的角色很排斥，不只大S，蕭薔也會經過審慎評估，盡量不沾。

陳德容不願演媽的視頻遭網友截圖引發喧然大波。（影片截圖）
陳德容不願演媽的視頻遭網友截圖引發喧然大波。（影片截圖）
46歲的陳德容仍保養少女容顏，過去的報導經過曲解引發喧然大波。（取材自臉書）
46歲的陳德容仍保養少女容顏，過去的報導經過曲解引發喧然大波。（取材自臉書）
網友一面倒的批評陳德容為何不願演媽。圖／摘自網路
網友一面倒的批評陳德容為何不願演媽。圖／摘自網路

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