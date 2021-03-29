蔡依林開唱防黃牛 買門票前先答考題

蔡依林將於4月重返小巨蛋舉辦5場「Ugly Beauty」演唱會。（圖：凌時差提供）

蔡依林 （Jolin）將在下個月重返台北小巨蛋，一連舉辦5場演唱會，5萬張門票開賣後5分鐘內售罄，人氣果然不容小覷。蔡依林團隊為了防堵黃牛搶票，特別在系統開賣之際設定問題，但還是有大批網友哀怨沒買到。

先前蔡依林的團隊為了防堵黃牛搶票，在系統開賣之際都會設定問題，像是「蔡依林『怪美的』的MV中吃的是花枝、透抽、小卷還是魷魚？」、「何者不是Jolin在instagram中稱呼屋虎的別名」等等，本次考題為「Jolin高雄場最終場的嘉賓是？」、 「Jolin『甜秘密』歌曲MV中人魚戀的動物主角是？」，2題選項包含頑童、田馥甄、海龜、海獅等等，正確答案分別是小S、海豚。

另外，「新疆棉風暴」近來如野火燎原般狂燒，不僅多家國際品牌遭抵制，就連代言的大明星也被迫選邊站，演藝圈彷彿只剩下「表態」與「不表態」兩種聲音。天后蔡依林頻被大陸網友點名，逼她盡快與PUMA切割，儘管Jolin連日來低調不回應，但大陸網友仍持續把矛頭指向她，認為她遲未表態，是否另有盤算？於是毫不留情在她的微博等社交平台重砲抨擊，就是要逼她盡快做出決定。

有眼尖網友發現演唱會海報被悄悄動了手腳，無預警將贊助商PUMA拿掉，總算獲得大陸網友鼓譟叫好，對此PUMA台灣 表示：「這次加場演場會我們收到贊助邀請的時間比較臨時，雖然贊助合作內容後來持續在討論中，但因年度活動預算 已抵定，無法臨時調整挪動，所以才忍痛婉拒這一次的加場演唱會贊助。」