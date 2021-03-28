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找劉若英當嘉賓 五月天認了變大叔

記者林士傑／綜合報導
五月天阿信（右）跟劉若英驚喜對唱一小段「成全」。（圖：相信音樂提供）
五月天阿信（右）跟劉若英驚喜對唱一小段「成全」。（圖：相信音樂提供）

台灣天團五月天闊別16年重返府城開唱，日前在台南市立體育場舉行第三場「好好好想見到你」演唱會，呼應阿信所言「不管哪天看到五月天，都要是生命中最難忘的那天」，當嘉賓劉若英（奶茶）登台，歌迷激動萬分，五月天也誠意十足地為三首合作作品重新編曲。

劉若英以一襲白衣登台獻唱「所有相愛的人啊」，感性地說：「我其實是來陪老朋友的。」阿信好奇她長達六年沒發片，期間生了一個小孩、拍了一部電影和辦線上演唱會，是不是都在打混？她回：「一直很忙，從早忙到晚，我真的以為不會再發唱片。」然後趁勢射向阿信一箭，她爆料：「（你）交歌速度可以快一點嗎？」

而身為嘉賓的她特地提前南下準備，瑪莎化身地陪，她笑說：「最近為了工作開始節食，但是這兩天就全部吃回來了。」阿信形容她外型未因歲月飛逝改變，「以前剛出道不懂事，看到奶茶都叫奶姐，現在五月天變大叔了，奶茶變奶妹，看到奶茶很開心。」

接著劉若英獻出「各自安好」的首唱舞台，提到原先建議唱兩首歌，未料五月天主動加碼，她好奇大家想聽哪首歌曲，聽到眾人齊喊「後來」，她深深嘆了口氣說：「我其實『後來』之後出了很多唱片。」

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