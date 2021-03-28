增肌14公斤 國民姐夫AKIRA變健美猛男

AKIRA練出一身精壯肌肉。（取材自Instagram）

「國民姐夫」AKIRA日前與林志玲 一同擔任茶飲品牌20周年年度代言人，AKIRA為新品拍攝形象廣告，全中文台詞已經難不倒他。他同時悄悄進行體態改造，成功增肌14公斤，變身健美猛男。

自從娶回林志玲，AKIRA在華語圈工作機會大增，「說中文」成為他的生活日常。AKIRA表示，在工作和拍攝影片時最常用到中文。為了力求發音標準，他每次都會透過錄音反覆確認音調，「然後漢字的意思也和日文有些相似，不僅是聽和說，我也會把中文寫下來。」

他學的中文不只應用在工作上，「我還從EXPG台北校的員工和台灣 經紀人、太太那邊不時學到一些生活用語。」此外，AKIRA分享，他去年開始進行體態改造計畫，體重因此增加了14公斤。「我至今都是維持稍微剛好的身形，不過為了可以有更好、更棒的舞台表演，所以鍛鍊身體增加了肌肉 。」

他在日本的工作行程繁忙，除了演出彩排，最近還忙著4月發行新歌「PARADOX」，和放浪兄弟成員們合體拍攝MV。AKIRA向粉絲預告，放浪兄弟今年9月27日迎接出道20周年，慶祝活動之一就是在每月27日都會釋出新消息，同時也在規畫「EXILE DAY」，讓所有放浪粉絲可以一起同歡。