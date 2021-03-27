我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死

中概股再閃崩 「知乎」在美上市首日就破發

Hebe38歲慶生 S.H.E合體大吃「甄的蛋糕」

記者王郁惠／台北報導
Ella(左)與Selina(右)日前齊聚為Hebe提前慶生。(取材自臉書)
Ella(左)與Selina(右)日前齊聚為Hebe提前慶生。(取材自臉書)

台灣藝人田馥甄（Hebe）將於30日迎接38歲生日，好姐妹Selina與Ella於日前聚首提前為她慶生，Selina分享三姝美照，耍冷寫道「吃到甄的蛋糕，不是假的喔」，Ella也附和「甄的超好吃」，而也掀起粉絲「甄的」跟風模仿，一起耍冷同歡。

相較於Hebe去年3月初學甜點，焦黑的可麗露，宛如上演地獄廚房，這次親手做起士蛋糕大獲好評，Selina也讚是全世界最好吃的起士蛋糕，好吃到連嗑了兩塊，敲碗Hebe可以開甜點店，讓粉絲看了表示「超羨慕，好想吃」。

田馥甄所屬經紀公司透露，三人聚首不是刻意要為Hebe慶生，在場除了她，還有Ella老公賴斯翔與另一友人，皆是牡羊座，所以Hebe特別手作起士蛋糕讓大家分享，並讚田馥甄頗有點天分，會上網查食譜自學，但並沒有開店計畫，「她只是玩玩、興趣而已」，而生日當天公司特別幫她排假，可以陪親友聚聚。

今年9月11日逢台灣女團S.H.E成軍20周年，粉絲都期待三人的合體計畫，雖先前Hebe曾透露「凡事皆有可能」，但後來Selina受訪卻表示「目前是沒有，希望大家不要太期待或是太失望，對我們而言，現在生活步調都很滿足，就維持這狀況。」20周年慶祝活動，看似機會不大，但粉絲看到S.H.E慶生合照，也盛讚「這畫面是3月最美好的事了」。

台灣 食譜

上一則

戒不掉…台灣藝人祝釩剛又呼麻 緩起訴遭撤銷

下一則

最短命韓劇 「朝鮮驅魔師」扭曲歷史遭腰斬

延伸閱讀

穿麻衣、撒冥紙… 慶生惡搞網友傻眼

穿麻衣、撒冥紙… 慶生惡搞網友傻眼

疫情僅次美 巴西總統仍高調慶生

疫情僅次美 巴西總統仍高調慶生
徐若瑄46歲不慶生原因哀怨 視淑芳阿姨為人生目標

徐若瑄46歲不慶生原因哀怨 視淑芳阿姨為人生目標
田馥甄6度奪風雲榜 快樂露小肚肚

田馥甄6度奪風雲榜 快樂露小肚肚

熱門新聞

劉濤和周渝民主演「大宋宮詞」的甜吻花絮在網上曝光。(取材自微博)

42歲劉濤激吻周渝民 不怕老公王珂吃醋

2021-03-21 02:22
就是這場活動上，哈利（後排右四）被發現神態、表情似乎對嫂嫂凱特（後排右三）頗有不滿。圖／路透資料照片

兄弟都護妻？哈利和凱特被揭早因為梅根有心結

2021-03-21 10:48
趙薇再次被拍到與富二代緋聞男友在一起的畫面。（取材自微博）

趙薇又被拍！深夜帶富二代回豪宅

2021-03-24 02:28
休斯頓湯姆林。圖／摘自IG

28歲前童星舉槍自盡 女友在旁崩潰心碎

2021-03-25 12:19
橫野堇有「48女團史上最強BODY」封號。（取材自Instagram）

「史上最強body」 20歲女星被爆開房照 一周輪睡2男星

2021-03-24 02:06
福原愛和江宏傑背負不少商業形象。圖／摘自IG

江宏傑送機、曬娃成功洗白 日媒：福原愛「全盤皆輸」

2021-03-23 10:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇

遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇
最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機

最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機
打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診

打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診
CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出

CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出
華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理