Hebe38歲慶生 S.H.E合體大吃「甄的蛋糕」

Ella(左)與Selina(右)日前齊聚為Hebe提前慶生。(取材自臉書)

台灣 藝人田馥甄（Hebe）將於30日迎接38歲生日，好姐妹Selina與Ella於日前聚首提前為她慶生，Selina分享三姝美照，耍冷寫道「吃到甄的蛋糕，不是假的喔」，Ella也附和「甄的超好吃」，而也掀起粉絲「甄的」跟風模仿，一起耍冷同歡。

相較於Hebe去年3月初學甜點，焦黑的可麗露，宛如上演地獄廚房，這次親手做起士蛋糕大獲好評，Selina也讚是全世界最好吃的起士蛋糕，好吃到連嗑了兩塊，敲碗Hebe可以開甜點店，讓粉絲看了表示「超羨慕，好想吃」。

田馥甄所屬經紀公司透露，三人聚首不是刻意要為Hebe慶生，在場除了她，還有Ella老公賴斯翔與另一友人，皆是牡羊座，所以Hebe特別手作起士蛋糕讓大家分享，並讚田馥甄頗有點天分，會上網查食譜 自學，但並沒有開店計畫，「她只是玩玩、興趣而已」，而生日當天公司特別幫她排假，可以陪親友聚聚。

今年9月11日逢台灣女團S.H.E成軍20周年，粉絲都期待三人的合體計畫，雖先前Hebe曾透露「凡事皆有可能」，但後來Selina受訪卻表示「目前是沒有，希望大家不要太期待或是太失望，對我們而言，現在生活步調都很滿足，就維持這狀況。」20周年慶祝活動，看似機會不大，但粉絲看到S.H.E慶生合照，也盛讚「這畫面是3月最美好的事了」。