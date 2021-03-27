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戒不掉…台灣藝人祝釩剛又呼麻 緩起訴遭撤銷

記者賴佩璇／台北報導
祝釩剛又呼麻，這次難逃入獄。(本報資料照片)
祝釩剛又呼麻，這次難逃入獄。(本報資料照片)

台灣昔日偶像團體183 club成員祝釩剛去年4月間被警方臨檢發現身上懷有大麻油電子菸，遭移送偵辦。台北地檢署查出尿液有大麻反應，給予緩起訴處分，條件是自費戒癮治療兩年。不過，他在緩起訴期間向觀護人報到時，尿液卻呈現陽性反應，再度吸麻，檢方撤銷緩起訴處分。

台北市警保安大隊去年4月13日在中山區建國北路、農安路口臨檢，在祝釩剛身上發現大麻油電子菸，因此將他帶回，隔日以違反毒品危害防制條例移送北檢，內勤檢察官複訊後命以5萬元(約1750美元)交保。

祝釩剛到案後供稱，大麻菸油是多年前到某家夜店，有人提供給他的，同時也坦承在被警方臨檢前幾個小時，有在車上吸食。2007年間，祝釩剛吸食大麻，檢方向法院聲請觀察勒戒獲准，予以勒戒47日。

2013年大年初三持有5.53公克大麻菸草，檢方給予緩起訴處分。檢察官考量祝釩剛認罪，雖曾因吸食毒品涉案，但都超過5年，且均緩起訴，這回再犯，考量他認罪，坦承犯行，去年6月20日給予緩起訴處分，條件是自費戒癮治療兩年。

不過，祝釩剛在緩起訴期間向觀護人報到時，再度吸麻，檢方決定撤銷緩起訴處分，並將舊案起訴。新案部分，將另分毒偵字案偵辦。

毒品 台灣

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