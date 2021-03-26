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為愛義無反顧 許瑋甯討厭死纏爛打

記者黃保慧／綜合報導
許瑋甯每回談戀愛都是全盤付出。（記者王聰賢／攝影）
許瑋甯每回談戀愛都是全盤付出。（記者王聰賢／攝影）

許瑋甯在新電影「當男人戀愛時」中，被邱澤死纏爛打追求，最後因為對方的真誠打動，而現實生活，她不吃這套，直說：「死纏爛打前提要有好感，沒好感我會消失」。

她提到學生時期曾被一位學長追求，會騎著腳踏車從家、學校來回跟隨，每天還會在她家中放一封信，持續2個月時間，直到一堂課對方趴在窗戶外看她，影響到上課，她才決定親手寫信，要對方死了心。

許瑋甯在愛情裡不太有模糊地帶，要讓她動心，「主要是相處的感覺，讓我可以很自在、做自己」。她片中角色為愛義無反顧付出，這點和她很像，每回談戀愛都是全盤付出，她說：「很幸運，一直以來感受到滿多被愛，不管怎樣都有被愛的感覺，不要義無反顧我也沒辦法，我就是給全部（愛），沒辦法給一半hold（抓住）一半，想控制就讓彼此壓力大，導致關係失衡，還不如控制自己，把自己做好，就算受傷也是自己願意的。」

而她對朋友、家人也是如此給予，只要朋友一通電話，她半夜也可以出門，只為到朋友家門外陪對方喝一杯。她對家人的重視更不用說，雖然一出生就沒有父愛，但外公、外婆、媽媽給的愛沒少過，他們家庭自然形成一種相處模式，從小每周末都會上山下海，家族聚餐也會提前請好假，她也堅持過年不工作，她說：「因為少了一個人都不行。」

她期盼原生家庭的相處模式，能帶到未來家庭，好感情傳承到下一輩，雖然屢傳她和攝影師劉又年已婚，但他們從未正面回答，對於對未來成家的規畫，則坦言：「現在還沒有，因為以工作為主，沒有幫自己做這規畫，因為（未來）充斥太多可能性、沒有辦法意料的事。就先掌控自己能掌控的工作，其他事情就先不想。」

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