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3寶媽再迎第4胎？隋棠嚇到喊夠了

記者陳慧貞／綜合報導
隋棠已生3胎，不想再生。（記者沈昱嘉／攝影）
隋棠已生3胎，不想再生。（記者沈昱嘉／攝影）

隋棠與老公Tony結婚6年，育有2子1女，家庭生活幸福美滿，她日前出席代言的母嬰精品活動大吐育兒經，坦言這些年總圍繞著家庭打轉，偶爾也想放放風，做自己喜歡的事，因此決定今年將復出拍戲，被問是否生第4胎？ 隋棠聞言大驚：「沒有啦，太可怕了，3個夠了，已經緊繃了！」若「不小心」懷孕會生嗎？她笑：「會盡量小心啦！」

40歲才考上駕照，隋棠當場被主持人黃子佼虧「是不是駕訓班中最老的」，她立刻反駁「有人比我年長」，因為是新手駕駛，近期她也勤於練習，期許自己身為3寶媽，但千萬別成了別人口中的「馬路3寶」。提到今年新計畫，隋棠自2018年拍完戲劇「動物系戀人啊」後，暌違3年宣布將再度復出拍戲，只是這些年來，她生活重心在家庭，即將離開現有生活，內心有雀躍、解放，卻又有一種內疚感，「很矛盾，想著這樣好嗎？Tony一直都很開明、支持，反而是我放不下。」

大陸流行邀請名人夫妻、家庭上真人秀節目，隋棠坦言一直都有這樣的邀約，對於孩子們的影像曝光，她私下會嚴格把關，但讓孩子們面對鏡頭這件事，像是找兒女代言或拍廣告等，她則十分猶豫，「覺得這世界，要這麼早介紹給小孩嗎？我一直很疑惑。」若只有夫妻上真人秀，她則會考慮。

隋棠夫妻感情甜蜜，被問是否生第4胎，她笑說：「多一個孩子，就是多一份擔心，那是倍數成長的，帶3個實在太累了！」俗話說「1胎傻3年」，隋棠被虧記憶力大減、從臉盲到名字完全想不起來，自嘲「3胎傻9年」。

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