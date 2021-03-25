遭福原愛「視訊離婚」 江宏傑數度淚崩

江宏傑(左)被爆遭福原愛透過視訊要求離婚，曾忍不住在同仁面前淚崩。(取材自微博)

福原愛 、江宏傑 婚變沸騰不止，有周刊報導，福原愛春節時透過視訊要求離婚，讓江宏傑忍不住在同仁面前淚崩；由於福原愛先前與高帥男出遊橫濱，引發不倫疑雲，形象重創，讓眾多日本 網友也對江宏傑表示心疼。

實際上，日本網友早對福原愛丟下在台灣的丈夫、小孩與母親，獨自返日，批評不斷，如今台灣又傳出福原愛透過視訊要求離婚，更讓日本的雅虎網友不捨。

紛紛在留言版留言，「說那邊是怪物家族，自己在日本跟其他男人過夜，老公卻親自送岳母返日還幫忙辦手續，到底是哪邊才有問題」、「忘了照顧母親的責任」，還提及「突然這樣江先生很辛苦吧，我們日本人也很驚訝」，也有不少人表示心疼，認為不要帶給孩子們太多不好的回憶，認為福原愛若真的要約會，至少也應該等到離婚後才對。

鏡週刊報導，福原愛離台前還叮嚀江宏傑要照顧好自己的媽媽與小孩，並且表示要開始幫小孩尋找合適的幼稚園，未料春節期間，福原愛竟透過視訊向江宏傑提出離婚，這讓江宏傑非常訝異，一時無法接受，更試圖想要挽回。

報導提到江宏傑這段時間依舊強打精神工作，並且照顧兩老和小孩，而福原愛堅定離婚的態度，更讓他多次崩潰大哭，身心狀態讓身旁的人非常擔心。