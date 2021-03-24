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小巨蛋開唱？ 鬼鬼：不太可能 但做夢可以做一下

記者王郁惠／綜合報導
鬼鬼去年發片展現唱跳實力，但卻不開個唱。(記者林伯東／攝影)
鬼鬼去年發片展現唱跳實力，但卻不開個唱。(記者林伯東／攝影)

台灣藝人吳映潔（鬼鬼）日前作客噓星聞Club House，與粉絲線上分享「你的人生比我荒謬？」邀請粉絲線上閒聊荒謬事，其中不少粉絲是看她在陸綜「明星大偵探」裡的表現而被圈粉。她坦言，「我上節目是想展現我的聰明」，沒想到第一集就傻傻被兇手把秘密都套出來，聽得經紀人也認真說：「我怎麼不知道妳有這個想法？」鬼鬼也笑說：「我誤會我自己了。」

鬼鬼出道16年，在綜藝節目、拍戲、演出舞台劇等多領域發展，直到去年才推出人生首張專輯「GX」，以Gemma英文名字打亮招牌，一展唱跳實力！尤其在以日韓藝人為主的「a-nation」線上演唱會上，專業的舞台水準與魅力，大受外界好評。但談到開演唱會，她坦言：「演唱會這題，我真的沒想過耶。」表示推出音樂作品是因為喜歡唱歌跳舞，「在小巨蛋唱歌我覺得不太可能，但做夢可以做一下」。

她透露曾有廠商邀約開個唱，她說：「我很怕沒有人來，或秀沒做好，我要做就要做到最極致，可是唱跳是最花錢的。」自爆每年跨年都會自帶華麗舞群、做到最好，時常都是賠錢在做演出，而她最近則在思考自己能否在沒有舞者的助陣下，依舊可以當名充分展現舞台魅力的唱跳歌手。她說：「鬼鬼是根，大家知道我的開始，吳映潔這名字花了滿常的時間，讓大家知道我，現在想讓大家可以叫我Gemma。」看見她在唱跳的努力。

而鬼鬼求問，「我要做什麼事，你們才會覺得我有很大的反差？」她說：「喜歡我的人是從小看我長大的，很希望新的孩子們、新的群眾，更多人可以喜歡我。」

聽聞孫淑媚在影集「天橋上的魔法師」演出角色大譙髒話，與本人反差極大，她也直呼：「我就是想要這種角色，希望大家可以找我演各種角色。」

鬼鬼預告5月分將會以「新身分」與大家見面，6月將有「莎姆雷特」加演場8場次的演出。而許多粉絲提問鬼鬼何時回歸參演「明星大偵探」，鬼鬼表示：「有計畫了。」待台灣工作告一段落後，保守粗估也要7月後。

鬼鬼鬆口參演陸綜「大明星偵探」的時間點。(記者林伯東／攝影)
鬼鬼鬆口參演陸綜「大明星偵探」的時間點。(記者林伯東／攝影)

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