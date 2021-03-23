汪小菲慶結婚10年 大S逆齡收鴿子蛋鑽戒

汪小菲送給大S一枚大鑽戒。(取材自微博)

汪小菲與大S結婚10年，日前邀請一群好友聚會慶祝，疼老婆的他還送上一枚鑽戒，並刻上「W&S forever」字樣，向大S喊話「再過十年希望你還是願意」。

本報系聯合報報導，汪小菲日前分享慶祝結婚10周年的照片，並寫道「老婆，小女孩兒，十周年快樂 ，再過十年希望你還是願意」，還邀請好友陶喆夫婦、林心如 與霍建華夫妻，范曉萱、王偉忠、徐媽媽等人聚餐。

大合照中可以看到大S一手托著汪小菲的下巴，大放閃光，當然還有夫妻倆的合照；身材已恢復的大S，氣色看起來很好，完全就是逆齡少女的模樣。

ETtoday報導，汪小菲繼婚禮後，又下重本買了鴿子蛋鑽戒送大S，照片中也可看到戒指上刻著「W&S forever」，讓不少網友看傻了眼，「第一次看到鴿子蛋」、「這就是傳說中的鴿子蛋嗎？」網友同時對大S的狀態忍不住大讚「大S狀態真的是小女孩沒錯了！」、「大S好年輕！歲月停滯了嗎？」

而男星秦昊也留言送上祝福，並且幽默加上了話題標記「汪小菲又送大S鴿子蛋」，留言也獲得了他回覆「謝謝兄弟，愛你」。

另外，網友看到合照中沒有小S身影，笑稱「是不是怕鑽戒又被小姨子截胡，都不喊她了」，汪小菲則解釋「我在台灣 最好的家人Mike因為腳扭傷了，腫得很厲害，所以小姨子也沒來。這都不重要，我們是家人」。