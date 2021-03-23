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江宏傑洗白「怪物家族」 福原愛離意堅決

記者王郁惠、李姿瑩╱綜合報導
江宏傑(左)和福原愛目前仍無共識，福原愛被指離婚意志堅定，。(取材自Instagram)
江宏傑(左)和福原愛目前仍無共識，福原愛被指離婚意志堅定，。(取材自Instagram)

福原愛捲入出軌疑雲，與江宏傑傳婚變，據日媒報導，爆料福原愛已找好律師準備和江宏傑打官司，離意堅決；反觀江宏傑暫時沒有找律師，還在Instagram分享帶兒女出遊的生活照，疑以親情喊話盼挽回四口之家。

福原愛的媽媽福原千代日前被目擊搭機返日，被抹黑為「妖怪大姑」的江宏傑姊姊江恆亘當天也陪同，與兩個小孩互動良好，江家全員出動溫馨送機的舉動，亦打臉日媒所指「怪物家族」的抹黑，也更不利於福原愛的離婚官司。

福原愛與與小五歲學弟先被拍到婚內約會三天兩夜，而後爆出她會後飽受語言暴力試圖轉移視線。自爆出婚變後，福原愛至今沒有露面，甚至行動不便的母親返回日本，也是送回老家由哥哥照顧，讓她再被網友批絕情。

兩名日本記者爆料，福原愛曾兩度買好返台機票，只是不知道為何兩度都在當天突然取消，令人摸不著頭緒；同時福原愛也悄悄地找好了律師，指福原愛離婚意志堅定。

反觀江宏傑對外界風風雨雨絲毫不在意，曬出家庭生活照，一邊遛狗一邊帶子女，並寫道「越來越喜歡大自然的孩子們」，沒有福原愛的日子，依舊愜意；僅在送愛媽返日當天，感慨坦言心情複雜、無奈卻必須分開，希望岳母可以像在台灣一樣開心。

顯示儘管兩個小孩在身邊，江宏傑仍沒有主動權，反倒是聲稱長期遭受言語霸凌的福原愛，決意要和男方畫清界限。

江宏傑（左）不受外界風雨影響，照常Po出與一雙寶貝兒女出遊的天倫照。(取材自In...
江宏傑（左）不受外界風雨影響，照常Po出與一雙寶貝兒女出遊的天倫照。(取材自Instagram)

福原愛 江宏傑 日本

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