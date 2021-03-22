趙又廷小時候拿劍對決 趙樹海好氣又好笑「棄械投降」

趙樹海(右二)上節目分享育兒趣事，稱有一次差點揍了幼時的趙又廷。（圖：衛視中文台提供）

趙樹海日前上綜藝節目，分享爸媽對自己跟孫子親子 互動大不同。趙樹海說自己從沒打過小孩，但有次被七、八歲的趙又廷 時氣到一度拿出家法要打他，卻被趙又廷一個拿劍對決動作，逗得他為了維持作為父親的尊嚴只能「棄械投降」。

趙樹海說他教育 小孩的方法是承襲自父親，只有一個原則就是「原則很開放，但執行一定要確實」，就是立法從寬但執法從嚴。趙樹海說有次兩兄弟玩塑膠劍打鬥，打到其中有支劍斷了，趙樹海想說兩個孩子也大了，就把那支斷劍留下來當家法，高懸掛在衣櫃上，象徵一個無形的約束。

趙又廷。（取材自微博）

趙樹海說他可以發毒誓從來沒有打過兒子趙又廷，但有一次真的很想打他，生氣的原因卻被趙又廷當時的一個舉動，讓他完全忘記了。

趙樹海說那次當時約七、八歲的趙又廷惹他生氣，讓他一怒之下回書房拿出了家法，父子倆就在走道的兩端照面，由於兩人背後都有窗戶，正面完全大逆光，猶如對決場景，趙又廷突然喊了一聲「爸！等一下」，然後一溜煙跑回房間，衝出來後拿出另外一把劍對著他，邊舞劍邊說：「來啊！來啊！」

趙樹海看到兒子臉上表情僵硬，就知道兒子是要賭賭看能不能逗樂他避免被打，趙樹海當下就轉身離開，他說：「我棄械投降啊！我再不轉身就要笑出來了，這一笑，父親的威嚴毀於一旦」，所以他只能選擇快點閃人。