為了魚羹 周華健連安可也不要了

周華健(左三)擔任五月天台南場嘉賓。（圖：相信音樂提供）

五月天的「好好好想見到你」演唱會，日前於台南市立體育場登場，這也是五月天繼「Final Home當我們混在一起」台南場後時隔16年「舊地重演」。他們也獻出驚喜，繼「鮭魚返鄉」的瑪莎擔任嘉賓，隔天則是力邀「金曲歌王」周華健跨刀相助。

即將也於北高巨蛋展開「少年俠客」新巡演的周華健，特別選唱五月天的「我不願讓你一個人」掀高潮，因上回在超犀利趴演出時，有感一個人唱不過癮，這回擔任嘉賓，當然要加碼來首合唱版，周華健重新詮釋快節奏版的「刀劍如夢」，在五月天重新編曲下，台下歌迷聽得意猶未盡，安可聲不斷，但周華健打趣笑說：「不好意思我去吃消夜了，我等著去吃魚土魠魚羹。」

一別16年，當五月天重回當初演唱會現場時，回憶瞬間湧上心頭，冠佑和瑪莎分享了一段「甜蜜故事」。原來有一年，五月天跑校園時入住台南旅社，當時冠佑和瑪莎同住一房，結果一開門竟是愛心床，地毯也是粉紅色，浴室更是透明玻璃貼滿粉紅愛心，這畫面讓兩位大男生哭笑不得，瑪莎笑說：「那個晚上很難入眠」，為了讓兩人重溫舊夢，阿信開玩笑說：「五月天今天整個換飯店，讓你們回去再睡一次。」

身為台南人的瑪莎也說：「回到台南有種特別熟悉感，很開心這次將有兩個禮拜在這裡跟大家見面。」