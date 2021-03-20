李安坦言早想退休：整個世界愈活愈搞不清楚

李安為棒球賽開球，也透露最近的心情。(記者蘇詠智／攝影)

李安去年返台出席金馬獎活動後就未再離台，度過了自拍攝「少年PI的奇幻漂流」以來在故鄉最長的一段時光，趕在離台之前，受邀到富邦悍將主場開球，笑言自己找時間再練了一天，結果正式上場時架勢雖不錯，卻沒有投出好球。

各方期待李安新片，他於疫情期間在台灣 一直在想故事與題材，早先很想搬上大銀幕的3D拳擊片，成本還是很高，萬事俱備，在等「東風」。他這陣子也見了很多老同學、老朋友，大家都退休 、有自己新的生活重心，他看在眼裡，認為他們都很會過日子，倒是自己還在做、在拚，笑稱拍第一部劇情長片「推手」，那時想的是：「我終於真的拍電影 了，接下來看要不要回頭是岸。」之後拍「臥虎藏龍」，深感挑戰太困難，還想著能挺過就真想退休，結果卻一直拍到現在，應該拍到身體告訴他要休息了再考慮。

一場改變全球的疫病，李安大嘆人類應該謙虛一點，不要以為做什麼世界就可以改變，人沒有那麼偉大，大家都想把事情簡化，電影也常常如此，其實都沒有那麼簡單。他自認愈活對世界愈搞不清楚，反而年輕時很多事有明確的答案。

在台灣待了好幾個月，他除了陪家人、訪友、想故事，也在家做運動，或是出去走走路，打太極拳，因此瘦了4、5公斤。聽聞記者將他上球場開球、有啦啦隊女郎熱舞，彷如他執導的「比利．林恩的中場戰事」情境重現，他透露近年來對「宗教」這主題很感興趣，看到同學們退休只有他還在拚，很像片中的戰士作戰，也大概跟棒球球員一樣吧。

他任金馬影展主席，今年是最後一年，有被請求再做，笑稱下半年金馬影展活動開跑時再回來台灣。