怒批全台改名「鮭魚」之亂 吳宗憲：絕不錄用

吳宗憲反對為了貪小便宜而改名。(圖：中天提供)

為了免費吃鮭魚，全台掀起鮭魚改名之亂。吳宗憲怒批「神經病，太無聊」，如果兒子鹿希派因此改名，馬上就逐出家門，公司也絕不錄用曾改名「鮭魚」的求職者。

吳宗憲揶揄，還好不是改名可免費吃鮭魚頭，否則大家豈不改名「鮭頭」？他完全反對這種跟風的亂象，如果鹿希派改成「吳鮭頭」，就立刻「get out of my way」。「我打死他，像話嗎？姓吳已經很慘，還叫吳鮭頭。」

日前他帶鹿希派去公益活動，想讓兒子在老人家面前大秀鋼琴才藝。結果身為柏克萊 高材生的鹿希派，上台後彈起「小星星」，氣壞吳宗憲。吳宗憲回程在高鐵上狂念兒子，鹿希派低頭不語，結果仔細一看竟是已經睡著，把吳宗憲氣到說不出話。

吳宗憲對鹿希派的幽默完全不解，猛嗆「好笑嗎」。他把上節目的心法「外表輕鬆，內心嚴肅」教給兒子，沒想到鹿希派是「外表輕鬆，內心更輕鬆」。不過他還是稱讚兒子仍有優點，只是因為「小星星」事件，父子倆最近關係冷了不少。

講起最近挨批的侯佩岑，吳宗憲更是充滿不捨，心疼之情溢於言表。吳宗憲認為上一代的恩怨不應該由下一代承擔，侯佩岑挨罵完全是無妄之災，「你們跟佩岑相處就知道，這麼乖的女孩子，不應該得到這樣的攻擊。」他故意調侃一旁的謝忻，笑稱侯佩岑又不是「在街上做什麼不OK的事情被拍到」，讓謝忻聽了只能苦笑。