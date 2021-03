怒批全台改名「鮭魚」之亂 吳宗憲：絕不錄用

吳宗憲反對為了貪小便宜而改名。(圖:中天提供)

為了免費吃鮭魚,全台掀起鮭魚改名之亂。吳宗憲怒批「神經病,太無聊」,如果兒子鹿希派因此改名,馬上就逐出家門,公司也絕不錄用曾改名「鮭魚」的求職者。

吳宗憲揶揄,還好不是改名可免費吃鮭魚頭,否則大家豈不改名「鮭頭」?他完全反對這種跟風的亂象,如果鹿希派改成「吳鮭頭」,就立刻「get out of my way」。「我打死他,像話嗎?姓吳已經很慘,還叫吳鮭頭。」

日前他帶鹿希派去公益活動,想讓兒子在老人家面前大秀鋼琴才藝。結果身為柏克萊 高材生的鹿希派,上台後彈起「小星星」,氣壞吳宗憲。吳宗憲回程在高鐵上狂念兒子,鹿希派低頭不語,結果仔細一看竟是已經睡著,把吳宗憲氣到說不出話。

吳宗憲對鹿希派的幽默完全不解,猛嗆「好笑嗎」。他把上節目的心法「外表輕鬆,內心嚴肅」教給兒子,沒想到鹿希派是「外表輕鬆,內心更輕鬆」。不過他還是稱讚兒子仍有優點,只是因為「小星星」事件,父子倆最近關係冷了不少。

講起最近挨批的侯佩岑,吳宗憲更是充滿不捨,心疼之情溢於言表。吳宗憲認為上一代的恩怨不應該由下一代承擔,侯佩岑挨罵完全是無妄之災,「你們跟佩岑相處就知道,這麼乖的女孩子,不應該得到這樣的攻擊。」他故意調侃一旁的謝忻,笑稱侯佩岑又不是「在街上做什麼不OK的事情被拍到」,讓謝忻聽了只能苦笑。