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爽吃鮭魚剩醋飯…挨轟浪費 千金歌手扯環保還搞宣傳

娛樂新聞組／綜合報導
李宓被發現吃到剩下滿桌醋飯。（取材自臉書）
李宓被發現吃到剩下滿桌醋飯。（取材自臉書）

近來台灣連鎖壽司店推出的同名鮭魚免費用餐活動，竟引發改名風潮，而資生堂千金李宓就分享朋友申請改名後，六個人一起免費享用了一頓壽司，她跟風在社群分享照片，不過網友卻發現他們留下不少醋飯，紛紛痛批「浪費」。

噓！星聞報導，李宓18日在臉書PO照透露朋友把名字改名為煙燻鮭魚，於是托對方的福，一行六人免費享用了一頓壽司，但她還是忍不住取笑這位朋友，而網友看到照片中他們用餐的桌上還留有不少醋飯，於是砲轟他們太浪費，而李宓隨後也修改貼文表示「我自己的都有吃完沒浪費哦！」

19日凌晨李宓留言回應「很感謝大家的關心，但是我自己點的食物都有吃完，也有勸朋友不要浪費，但實在沒辦法幫他們把白飯都吃完」，還聲稱自己推廣環保素食已經五年。

對於外界很在意剩下的醋飯，她則表示「我的朋友其中有人不吃白飯大家如此的關心，實在是很希望珍惜食物的朋友們也能跟我一起吃環保素，能夠幫助更多的人！」之後還不忘宣傳一下自己的歌曲。

但這一番言論更引發網友不滿「朋友不吃白飯為何還狂點握壽司？這叫你所謂的『珍惜食物』？」、「說自己在推行環保素食，結果店家一說免費就過去浪費地球資源」、「請問浪費食物跟推廣素食有關係嗎？這不能當成你和同伴浪費食物的理由吧？」、「直接上升到環保議題到底什麼邏輯？去跟醋飯道歉啦」。

李宓是資生堂前董座李國成的千金，2017年演出「台北物語」打開知名度，其後推出「愛 不凋零」、「無畏的勇氣」等EP，也拍攝微電影「被討厭的勇氣」。

李宓被發現吃到剩下滿桌醋飯。（取材自Instagram）
李宓被發現吃到剩下滿桌醋飯。（取材自Instagram）

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