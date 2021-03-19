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羅志祥當YouTuber 廣告收益僅2萬元

娛樂新聞組／綜合報導
羅志祥開始經營YouTube頻道。（取材自Instagram）
羅志祥開始經營YouTube頻道。（取材自Instagram）

台灣藝人羅志祥（小豬）因為劈腿醜聞重創形象，沉寂近10個月後復出經營YouTube頻道。他喬裝上街、為醫護打氣也分享自己減重方法，但點閱率卻不見起色。據悉廣告收益僅約台幣2萬元，訂閱者也只有5.4萬人。

ETtoday報導，羅志祥的YouTube頻道「羅志祥 Show TV」上線約半個月，已經推出3部影片，內容分別為西門町街訪、穿布偶裝為醫護人員打氣以及「多人運動」瘦身甩肉，並邀來藝人楊琳擔任街訪主持人與嘉賓。

頻道起初掀起一陣話題，也吸引粉絲捧場，然而隨著時間過去，點閱率卻是雪崩式下滑，最初發表的街訪影片還有47萬人觀看，第3部運動影片卻只剩下8萬點閱。

根據YouTube規定，頻道必須超過1000人訂閱，並累積4000小時的觀看時數，才能申請廣告分潤，而羅志祥目前已有5.4萬人訂閱，觀看時數也已經達標。然而，據查，他推出這3部影片至今，廣告收益約為台幣2萬元，外界推估恐怕遠遠低於拍攝成本，與以往動輒破億的錄影薪酬相比，更是呈現極大反差。

影片的留言區中雖然仍有不少粉絲加油打氣，但過往與周揚青、愷樂的事件仍不時被網民拿出來酸。

羅志祥 YouTube 台灣

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