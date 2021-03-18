我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億1303萬劑疫苗 28.5%成人接種

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

林月雲閨密鄧美芳 也曾遭蔡貴照白眼

記者楊起鳳╱綜合報導
鄧美芳曾和林月雲是姊妹淘，也看著侯佩岑從小長大。(記者 楊起鳳／攝影)
鄧美芳曾和林月雲是姊妹淘，也看著侯佩岑從小長大。(記者 楊起鳳／攝影)

資深女星鄧美芳是70年代紅星，1995年為愛隱退結婚生子，但人緣一流的她仍和許多圈內人是好朋友。最近林月雲因為陸綜「婆婆與媽媽」被韃伐，鄧美芳透露與林月雲曾是姊妹淘，侯佩岑更是她自小看大的小孩，對母女倆近日捲入婚外情輿論，鄧美芳表示，「很意外也不知情」。

鄧美芳在演藝圈人緣極佳，和林鳳嬌、石峰、劉文正、林青霞、秦漢、秦祥林等人都合作過也是好友，她透露自己和林月雲雖沒合作過，但因一起運動當年走得頗近。她透露當年侯佩岑很想出國念書，但林月雲不是很願意，所以侯佩岑曾對希望她幫忙說服媽媽，後來她勸過林月雲，「小孩如果想出國就讓她去闖闖，回來後會很不一樣。」

近來外界猛攻擊林月雲當年介入邱嘉雄的婚姻，鄧美芳表示：「這件事我還真的不知情，那時候也沒聽她說過。」她說後來曾有機會和邱嘉雄的元配蔡貴照同時出席聚會，友人跟蔡貴照介紹鄧美芳是演藝圈女星，但蔡貴照的表情很漠然，她現在回想起來：「可能對演藝圈沒有好感。」

鄧美芳1974年與甄珍合演「海鷗飛處」後打響知名度，接著在華視首部電視劇「四大美人」中，扮演傾國傾城的「貂蟬」轟動一時，在70年代與「二林二秦」穿梭大小銀幕。

息影20多年的她過著貴婦生活，但依舊自律甚嚴，身材控管嚴格，僅比演員時期胖了2公斤，始終維持166公分52公斤的好身材，不輸18歲少女。

她說餐後一定走路10分鐘，每餐僅吃三分飽，「如果有八道菜，我只會吃三道，其他打包」。

林月雲(左)和女兒侯佩岑一起上陸綜「婆婆與媽媽」。(取材自微博)
林月雲(左)和女兒侯佩岑一起上陸綜「婆婆與媽媽」。(取材自微博)

上一則

金曲歌后詹雅雯驚罹帕金森 左腦已痿縮

下一則

沙溢火鍋店開幕 baby、陳赫捧場 人潮癱瘓交通

延伸閱讀

留言說「抱歉」… 大四女生溫州海島失蹤8天 網急尋人

留言說「抱歉」… 大四女生溫州海島失蹤8天 網急尋人
中國觀眾為何愛看侯佩岑故事？資深狗仔這樣說

中國觀眾為何愛看侯佩岑故事？資深狗仔這樣說
林月雲與邱嘉雄婚外情 于美人曝：元配女兒「恨死侯佩岑」

林月雲與邱嘉雄婚外情 于美人曝：元配女兒「恨死侯佩岑」
不是為了錢？名嘴曝林月雲重提小三往事真實動機

不是為了錢？名嘴曝林月雲重提小三往事真實動機

熱門新聞

周星馳與好搭檔吳孟達。（取材自豆瓣電影）

「功夫2」悼吳孟達 周星馳17年後再主演？ 知情人士說…

2021-03-10 02:30
名嘴呂文婉爆料林月雲缺席邱嘉雄喪禮內情。圖／摘自YouTube

被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情

2021-03-14 12:22
休葛蘭近日終於能解釋當年為何做出全球側目的醜事。圖／路透資料照片

男星召妓被逮毀形象 全球側目 終於揭開真相竟為此原因

2021-03-12 13:58
何炅被形容在演藝圈幾乎零負評。（取材自知乎）

十指緊扣、摸臉…何炅被拍到與男子親密互動 衝上熱搜

2021-03-16 00:55
許聖梅上「國民大會」談論對林月雲事件的看法。（取材自YouTube）

不是為了錢？名嘴曝林月雲接節目真實動機

2021-03-14 04:31
謝霆鋒自曝「不能接受女人出軌」，被網友臆測意有所指張柏芝與王菲。（取材自微博）

謝霆鋒「不能忍受女人出軌」網友點名她們

2021-03-11 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

按摩業的性趣 亞城槍案轟出「不能說的秘密」

按摩業的性趣 亞城槍案轟出「不能說的秘密」
亞特蘭大市長：按摩店槍手原本還要去佛州作案

亞特蘭大市長：按摩店槍手原本還要去佛州作案
金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯
父母指認兒子犯案 亞特蘭大槍手被控8項謀殺罪

父母指認兒子犯案 亞特蘭大槍手被控8項謀殺罪