林月雲閨密鄧美芳 也曾遭蔡貴照白眼

鄧美芳曾和林月雲是姊妹淘，也看著侯佩岑從小長大。(記者 楊起鳳／攝影)

資深女星鄧美芳是70年代紅星，1995年為愛隱退結婚生子，但人緣一流的她仍和許多圈內人是好朋友。最近林月雲因為陸綜「婆婆與媽媽」被韃伐，鄧美芳透露與林月雲曾是姊妹淘，侯佩岑更是她自小看大的小孩，對母女倆近日捲入婚外情輿論，鄧美芳表示，「很意外也不知情」。

鄧美芳在演藝圈人緣極佳，和林鳳嬌、石峰、劉文正、林青霞、秦漢、秦祥林等人都合作過也是好友，她透露自己和林月雲雖沒合作過，但因一起運動當年走得頗近。她透露當年侯佩岑很想出國念書，但林月雲不是很願意，所以侯佩岑曾對希望她幫忙說服媽媽，後來她勸過林月雲，「小孩如果想出國就讓她去闖闖，回來後會很不一樣。」

近來外界猛攻擊林月雲當年介入邱嘉雄的婚姻，鄧美芳表示：「這件事我還真的不知情，那時候也沒聽她說過。」她說後來曾有機會和邱嘉雄的元配蔡貴照同時出席聚會，友人跟蔡貴照介紹鄧美芳是演藝圈女星，但蔡貴照的表情很漠然，她現在回想起來：「可能對演藝圈沒有好感。」

鄧美芳1974年與甄珍合演「海鷗飛處」後打響知名度，接著在華視首部電視劇「四大美人」中，扮演傾國傾城的「貂蟬」轟動一時，在70年代與「二林二秦」穿梭大小銀幕。

息影20多年的她過著貴婦生活，但依舊自律甚嚴，身材控管嚴格，僅比演員時期胖了2公斤，始終維持166公分52公斤的好身材，不輸18歲少女。

她說餐後一定走路10分鐘，每餐僅吃三分飽，「如果有八道菜，我只會吃三道，其他打包」。