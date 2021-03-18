侯佩岑6500萬上陸綜 狗仔爆：和周杰倫有關

周杰倫過去曾交往過數位女友，但陸媒對侯佩岑的興趣最高。(取材自微博)

女星侯佩岑近日帶著母親林月雲登上陸綜「婆婆與媽媽」，畫面雖然溫馨，卻使得媽媽二度介入閨密婚姻的醜事再度攤在陽光下，輿論瞬間炸鍋。一位長期兩岸跟拍的狗仔透露，其實大陸對周杰倫 過去的幾位女友中，對侯佩岑的興趣最高，只要有她都是高點擊，也是大陸很多節目或媒體願意砸大錢請侯佩岑上節目的原因。

該狗仔表示，通常對岸會發出很多名單希望狗仔們去偷拍這些名人，其中侯佩岑的矚目度高過於蔡依林，而事實上在大陸只要是侯佩岑的任何新聞網友都愛點擊，只要有高點擊，狗仔還能因此分到獎金。

至於為何侯佩岑的新聞大陸網民這麼愛看？該名狗仔分析，可能侯佩岑的身世和經歷很戲劇性，加上曾和周董及連勝文 都傳過緋聞，對大陸觀眾而言會比周杰倫其他的前女友們更有爆點。

台灣 名嘴許聖梅也分析，以侯佩岑、林月雲的經濟條件，實在不需要冒著被抨擊的風險上節目，但「我個人比較勢利地想，是侯佩岑這幾年在大陸風生水起，恐怕也是來自這個實境節目的邀約，讓她有壓力；再來可能對林月雲來說，畫下一個句點，也是一個交代。」

許聖梅認為，當初節目會捧著6500萬台幣邀請林月雲母女，就是想炒作當年的醜聞，而以侯佩岑近來在大陸的火紅程度來看，恐怕難以抵擋製作單位的壓力。