我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億1303萬劑疫苗 28.5%成人接種

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

拚做人停工3年 林依晨犯戲癮預告復出

記者杜沛學╱綜合報導
林依晨近三年暫停拍戲，努力拚懷孕，透露之後將復出拍戲。(記者王聰賢／攝影)
林依晨近三年暫停拍戲，努力拚懷孕，透露之後將復出拍戲。(記者王聰賢／攝影)

林依晨為拚做人，近三年來暫停演員工作、不接戲，每每出席活動仍會被關心肚皮進度，她說：「這種東西不知道該去努力還是不努力，反正該試的我們都試了。」是否也有嘗試人工受孕？她坦言：「任何想得到的方式我們都試過了。」

林依晨形容求子歷程：「這是一個滿重要的旅程，我比較謹慎對待一點。」她和老公結婚9年來經常分隔台灣美國兩地，這一年多來又因為疫情，不能見面的時間又被拉得更長，對於「雙城夫妻」生活，她苦笑：「也得習慣了。婚姻的本質是生活，累積足夠的默契、同理心，不至於太難，還是會盡量找見面的時間跟機會。」

拚做人尚未成功，林依晨先是忍不住戲癮，除了擔任製片人，也透露將有新作品籌備中，目前已確定導演，男主角還在討論中，也有初步的劇本，她直呼非常期待，預計明年初可以動工，但若是今年「做人成功」？她笑說：「所以最樂觀的狀況是明年（開拍）。」

最近林依晨迷上手作皮件，老公、公公的皮夾都是她親手做的，最近則在幫婆婆製作包包。此外，為了保持對戲劇敏銳度，林依晨每周也會上表演工作坊2到4天。

林依晨之前透露到朋友開的咖啡廳打工，最近她還想去高級西餐廳當服務生，她形容現階段：「在另一種步調中感受生活，發現自己過去十幾年沒有這樣過，會有機會做很多忙碌於事業的時候沒辦法做的選擇。」

台灣 美國 導演

上一則

割乳變性圓男孩夢 艾略特佩吉帥氣登時代

下一則

名校夢碎！熊黛林雙胞女兒 無緣同窗郭富城長女

延伸閱讀

快樂就在你身邊

快樂就在你身邊
歧視亞裔？華女路見不平、聲援被嗆：找妳丈夫來

歧視亞裔？華女路見不平、聲援被嗆：找妳丈夫來
人妻「做人」不成功 受傷去醫院檢查「居然是男兒身」

人妻「做人」不成功 受傷去醫院檢查「居然是男兒身」
福與富

福與富

熱門新聞

周星馳與好搭檔吳孟達。（取材自豆瓣電影）

「功夫2」悼吳孟達 周星馳17年後再主演？ 知情人士說…

2021-03-10 02:30
名嘴呂文婉爆料林月雲缺席邱嘉雄喪禮內情。圖／摘自YouTube

被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情

2021-03-14 12:22
休葛蘭近日終於能解釋當年為何做出全球側目的醜事。圖／路透資料照片

男星召妓被逮毀形象 全球側目 終於揭開真相竟為此原因

2021-03-12 13:58
何炅被形容在演藝圈幾乎零負評。（取材自知乎）

十指緊扣、摸臉…何炅被拍到與男子親密互動 衝上熱搜

2021-03-16 00:55
許聖梅上「國民大會」談論對林月雲事件的看法。（取材自YouTube）

不是為了錢？名嘴曝林月雲接節目真實動機

2021-03-14 04:31
謝霆鋒自曝「不能接受女人出軌」，被網友臆測意有所指張柏芝與王菲。（取材自微博）

謝霆鋒「不能忍受女人出軌」網友點名她們

2021-03-11 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

按摩業的性趣 亞城槍案轟出「不能說的秘密」

按摩業的性趣 亞城槍案轟出「不能說的秘密」
亞特蘭大市長：按摩店槍手原本還要去佛州作案

亞特蘭大市長：按摩店槍手原本還要去佛州作案
金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯
父母指認兒子犯案 亞特蘭大槍手被控8項謀殺罪

父母指認兒子犯案 亞特蘭大槍手被控8項謀殺罪