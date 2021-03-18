拚做人停工3年 林依晨犯戲癮預告復出

林依晨近三年暫停拍戲，努力拚懷孕，透露之後將復出拍戲。(記者王聰賢／攝影)

林依晨為拚做人，近三年來暫停演員工作、不接戲，每每出席活動仍會被關心肚皮進度，她說：「這種東西不知道該去努力還是不努力，反正該試的我們都試了。」是否也有嘗試人工受孕？她坦言：「任何想得到的方式我們都試過了。」

林依晨形容求子歷程：「這是一個滿重要的旅程，我比較謹慎對待一點。」她和老公結婚9年來經常分隔台灣 、美國 兩地，這一年多來又因為疫情，不能見面的時間又被拉得更長，對於「雙城夫妻」生活，她苦笑：「也得習慣了。婚姻的本質是生活，累積足夠的默契、同理心，不至於太難，還是會盡量找見面的時間跟機會。」

拚做人尚未成功，林依晨先是忍不住戲癮，除了擔任製片人，也透露將有新作品籌備中，目前已確定導演 ，男主角還在討論中，也有初步的劇本，她直呼非常期待，預計明年初可以動工，但若是今年「做人成功」？她笑說：「所以最樂觀的狀況是明年（開拍）。」

最近林依晨迷上手作皮件，老公、公公的皮夾都是她親手做的，最近則在幫婆婆製作包包。此外，為了保持對戲劇敏銳度，林依晨每周也會上表演工作坊2到4天。

林依晨之前透露到朋友開的咖啡廳打工，最近她還想去高級西餐廳當服務生，她形容現階段：「在另一種步調中感受生活，發現自己過去十幾年沒有這樣過，會有機會做很多忙碌於事業的時候沒辦法做的選擇。」