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Selina自爆有春天： 「弟弟」攻勢讓人好害羞

記者王郁惠／綜合報導
Selina在台北花博爭艷館出席眼鏡品牌代言活動。(記者王聰賢／攝影)
Selina在台北花博爭艷館出席眼鏡品牌代言活動。(記者王聰賢／攝影)

任家萱（Selina）日前以年度代言人的身分出席台北進口眼鏡大展，正巧遇上前夫張承中（阿中）傳出與女星尹馨情變分手，她也自爆「春天來了」，近期身邊有弟弟追求者對她釋出好感，害羞直呼：「我不知道怎麼開始啊！好久沒遇到這種事了！」

Selina透露對方是朋友的朋友，年紀約和妹妹任容萱相仿，「他覺得姐姐不錯，但我覺得有一點難度，因為我自己個人的想法，男生比女生來得幼稚」，她沒有留下對方的聯絡方式，直言不知如何著手、還在觀望，而這件事好姐妹Hebe和Ella也知情，問到姐妹的意見？她笑說：「跟你們一樣啊，吃瓜啊！」

對於男方的背景，Selina保密到家，但問到拍到會認嗎？她直呼：「當然不認啊，死也不認，就算在床上被拍到，我也不認。」笑翻全場，但她表示自己不急著愛，只想開闊胸襟、多認識各界朋友，倒是任爸任媽只差沒跪下來，頻勸「妳要不要隨便一個都好，不要再挑來挑去了」。

前夫一舉一動，Selina總會被問，她不厭其煩表示：「幾世的緣分才換得今世的姻緣，如果我有什麼事，我相信你們也會問他，我們就是有個默契，都希望對方好好的。」但也著實怕了透過相親認識新對象，忍不住吐槽和阿中第一次見面那種沒話聊的尷尬，露出尷尬微笑。

今年是S.H.E成軍20周年，是否有合體計畫？她說：「目前是沒有啦，我覺得大家也不要太期待或太失望，現在生活步調、方式很滿，狀況也很好，維持這樣也不錯。」而確定的是她們已準備月底31日為Hebe慶祝38歲生日。

張承中。(本報資料照片)
張承中。(本報資料照片)

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