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孫其君「套牢」郭雪芙？ 經紀人：她單身

娛樂新聞組／綜合報導
傳郭雪芙(左圖)被孫其君(右圖)求婚成功，雙方經紀公司出面否認。（本報資料照片）
傳郭雪芙(左圖)被孫其君(右圖)求婚成功，雙方經紀公司出面否認。（本報資料照片）

台灣演員郭雪芙與孫其君的緋聞傳了兩年，有周刊報導男方日前婚戒藏紙袋向女方求婚成功，但郭雪芙經紀公司否認了新聞，更大動作發聲明表示：「郭雪芙目前單身，也並無結婚的計畫。」孫其君也透過經紀人回覆稱「報導是空穴來風」。

鏡週刊報導，郭雪芙跟孫其君上個月情人節被抓包參加吳姍儒家的溫馨聚會，兩人難得有私下同框合照。

據報導，根據共同友人傳出，傳說中的那場求婚過程，是在某天郭雪芙工作結束，孫其君開車來接她，出發前，他在車上放了一個外觀頗不起眼，甚至是有點破破爛爛的袋子，而且裡頭還塞滿雜物。

等到郭雪芙一上車，果不其然就問：「這是什麼？」結果孫其君僅回說：「打開來看看。」她聽了就邊打開袋子，先是拿出一團團以及一片片破碎的包裝紙與紙片，然後邊碎念：「到底是什麼？」沒想到袋底是一枚閃閃發亮的戒指。郭雪芙當場立刻尖叫，孫其君則是順勢求婚成功。

 另據本報系聯合報報導，郭雪芙之前受訪曾斬釘截鐵表示不想婚，透過經紀人對求婚傳言回應：「兩個人一直以來都是朋友，不曉得為什麼一直都會有一些奇怪的傳聞，對於這些不實的傳聞，我們不予以回應。」

孫其君也透過經紀人回覆：「報導是空穴來風，內容完全不屬實，其君目前專心在工作上，針對不實報導內容，我們保留法律追訴權。」

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