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蕭敬騰9年前暖舉 意外造就標槍界新星改寫紀錄

記者許晉榮／綜合報導
蕭敬騰私下對於樂器相當在行。（取材自Instagram）
蕭敬騰私下對於樂器相當在行。（取材自Instagram）

新北全國青年盃田徑公開賽國男標槍決賽，寫下國男標槍改制700g以來最佳成績的15歲光榮國中黃潮鴻，透露自己六歲時曾獲得歌手蕭敬騰幫助的往事，銘感在心說：「謝謝敬騰哥哥！」這一段話傳回「金曲歌王」蕭敬騰耳裡，激動到連說了兩次「好開心」，因為他萬萬沒想到自己當初的一個暖舉，竟能造就一位改寫標槍界新紀錄的明日之星。

2012年蕭敬騰偶然從新聞報導中知道淡水有間樂器行的婆婆，因為兒子與媳婦坐牢，老奶奶為了籌錢讓孫子上課，只能變賣所有樂器，這事後來透過媒體報導後，意外收到有位善心女生電聯欲出30幾萬台幣全買，當時電視台記者為了幫忙老奶奶查證，循著電話號碼追查，赫然發現這位善心女生正是蕭敬騰的經紀人Summer，經過一番說服，經紀人才終於同意讓蕭敬騰接受電話訪問，整件事才浮上檯面。

只是當新聞曝光後，蕭敬騰一度責怪經紀人Summer，誤以為是她發新聞稿出去，因為他只想默默行善、愈低調愈好。對於黃潮鴻多年後公開感謝，蕭敬騰的心情也是無比激動，感動說：「真的好開心，當初只是想解決婆婆的困境，沒想到卻成就了一個好孩子。」

經紀人Summer也表示，「太感動了，小事一件卻影響了一個孩子、不枉費蕭總愛心，還有大家當初整理那些可怕灰塵滿滿的器材。」

新北市光榮國中標槍好手黃潮鴻擲出70公尺54，再次改寫國男史上最佳成績。（圖：劉...
新北市光榮國中標槍好手黃潮鴻擲出70公尺54，再次改寫國男史上最佳成績。（圖：劉富福教練提供）

蕭敬騰

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