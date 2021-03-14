陳淑芳「期末考」祖孫情感人 獲阿根廷影展

「期末考」獲布宜諾斯艾利斯國際獨立影展。(圖：海鵬提供)

郭珍弟執導的新片「期末考」（Final Exam）日前傳來好消息，該片獲選阿根廷最具規模的布宜諾斯艾利斯國際獨立影展 （BAFICI）競賽片。該片描述一名代課老師努力教學、卻面臨少子化衝擊的故事，全片寫實感人，甫獲金馬影后的陳淑芳與男主角金鐘視帝藍葦華合作，片中祖孫情尤其動人，獲該影展選片人大衛歐貝里歐（David Obarrio）的讚賞「對人生的失落感有著無可比擬的洞察」，藍葦華並有機會以該片問鼎影帝寶座。

「布宜諾斯艾利斯國際獨立影展」是目前南美洲最具規模的影展之一，坎城金棕櫚得主是枝裕和、柏林金熊獎得主那達夫拉匹，以及中國導演 賈樟柯等都曾自此揚名南美洲，2008年李康生甚至以「幫幫我愛神」在此榮登影帝。

其實「期末考」去年即獲布宜諾斯艾利斯國際獨立影展鎖定，該影展雖因疫情取消，卻對郭珍弟這部新片念念不忘，即使一年來台灣電影 精銳盡出，依然堅持該片入選，賞識可見一斑。有趣的是該片除囊括藍葦華、陳淑芳、陳博正(阿西)、陸弈靜、吳宏修、楊小黎及邱志宇等實力演員外，更驚喜加入「前NCC主委」詹婷怡及知名人權律師李宣毅粉墨登場。曾任「國家通訊傳播委員會主委」的詹婷怡，這次在片中飾演關心偏鄉教育的「督學」，一場充滿關心的學校訪問，意外讓暗潮洶湧的教師續聘問題浮上檯面，引發一場校園風暴。詹婷怡曾監製賣座電影「父後七日」，演出該片她直說「非常有意義」。

有趣的是，在「期末考」飾演「律師」的李宣毅，因為片中一場與藍葦華精彩且具說服力的溝通戲深得人心，竟遭選角打聽「這位演員是誰？」原來他竟是貨真價實的人權律師，還曾參與「小燈泡案」、「鄭性澤冤案」及「洪仲丘事件」等知名訴訟案，並長期為弱勢喉舌。素有「律師界言承旭」美稱的他，這次在「期末考」就是飾演律師。第一次演出電影的他，原以為演出本業駕輕就熟，卻不料一場戲竟拍了六小時，讓他對導演郭珍弟的認真肅然起敬。有趣的是，他片中完全不吃螺絲的專業口條充滿說服力，在被人誇讚時還總自謙「本色演出」。