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專家：變種病毒應不會觸發第4波疫情

李安造訪 蔡明亮親自下廚做臘腸飯招待

記者陳建嘉／綜合報導
李安（右）上山探訪蔡明亮導演（左），大聊電影創作。(取材自李康生臉書)
李安（右）上山探訪蔡明亮導演（左），大聊電影創作。(取材自李康生臉書)

國際知名導演李安自去年11月為金馬獎返台後，受疫情影響，一直待在台灣，日前李康生在臉書透露，他與李安、蔡明亮等影人，一同小聚暢聊電影，李安的助理李良山隨後也證實，李安接下來將前往紐西蘭做研究，結束之後會回紐約，目前無新片計畫，將於近日離台。

李康生在臉書貼出多張合照，提到最近拍了兩周影集，剛好日前休假，「國際大導演李安趁離台前來訪，我們有一年沒見，上次是去年柏林影展遇到」。提及聊天內容，蔡明亮的助理王雲霖表示，李安與蔡明亮相識多年，這回聊到他曾受到楊紫瓊邀請，去了一趟馬來西亞的人猿庇護中心做公益，所在的地方，剛好就在蔡明亮的家鄉。

蔡明亮一向好客，親自下廚做臘腸飯、白糖糕以及咖啡，招待李安及他的助理李良山，這是兩人第一次來到蔡明亮的工作室，他們都覺得環境相當好。蔡明亮最近在構思新片，也與李安交換拍片心得，並推薦老電影給他看。

李安近期皆留在台灣，並與不少朋友及友人聚餐，先前農曆年後，導演朱延平就主動邀約李安和導演李行，三名台灣導演一起喝春酒關心彼此近況，朱延平當時貼出合照時，還打趣笑說：「要成為大師，要有兩個條件，第一姓李，第二單名。」由於新冠肺炎，向來工作忙碌的李安，難得能在家鄉台灣度過假期，也是相當愜意。

導演 台灣 電影

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