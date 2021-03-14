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田馥甄6度奪風雲榜 快樂露小肚肚

記者王郁惠、林士傑／綜合報導
魏如萱台上賣力唱，台下則當李友廷的聽眾，等他開房詳聊。(圖：KKBOX提供)
魏如萱台上賣力唱，台下則當李友廷的聽眾，等他開房詳聊。(圖：KKBOX提供)

第16屆KKBOX音樂風雲榜頒獎典禮日前登場，包括天后田馥甄、瘦子E.SO等21組藝人輪番上陣演出，這也是李友廷被謝震廷爆黑料、導致形象重創後首度現身，僅演出、不受訪，曾與她合唱「想怎樣」的魏如萱被問到好友狀況，直呼：「他怎麼這麼衰！」

而田馥甄憑去年推出的專輯「無人知曉」六度獲得年度風雲歌手，她以一身水藍色「微中空裝」小露蠻腰，問到是否是為了今年KKBOX「Turn Up」(放大）主題也放大性感，她笑說：「讓大家知道我的胃很健康。」

她表示：「很開心大家喜歡這張專輯，讓『無人知曉』不是只是無人知曉。」喜歡用懷孕比喻籌備新專輯的她，還說：「目前在認真享受生活，培養感情中，連著床都還沒有，當然也不會有胎動。」要透過好好生活累積下一張的作品能量。

頒獎典禮由「行走費洛蒙」瘦子E.SO開場演出，以Full Band的方式比照演唱會規格，他去年單飛推出「Outta Body靈魂出竅」專輯，並首度奪得年度風雲歌手，他坦言目前正在籌備新專輯，傳他下半年將以個人之姿首度破蛋演出，對於時間點語帶保留，僅透露新專輯將與演唱會同期推出。

32 田馥甄六度奪得年度風雲歌手。(圖：KKBOX提供)
32 田馥甄六度奪得年度風雲歌手。(圖：KKBOX提供)

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