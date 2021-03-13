半月激瘦11公斤 「斯卡羅」吳慷仁穿梭族群求生存

吳慷仁在「斯卡羅」中，飾演剛社寮頭人「水仔」，面對夾縫中求生存的艱難處境，眼神布滿猜忌與不安。（圖：公視提供）

由導演 曹瑞原執導、改編自陳耀昌小說 「傀儡花」的電視劇「斯卡羅」，釋出6分40秒的首波預告，男主角吳慷仁半個月瘦11公斤的憔悴身形也令粉絲吃驚。

「斯卡羅」故事取材自爆發在1867年3月12日的羅妹號事件真實歷史，卡司集結吳慷仁、温貞菱、查馬克・法拉屋樂、雷斌・金碌兒、法比歐、黃健瑋、周厚安、黃遠、雷洪、夏靖庭、余竺儒、張瑋帆、郭芷芸、程苡雅等演員參與演出。

「羅妹號事件」的風波也引發閩、客、馬卡道平埔等族群長年的恩怨積累，劇中飾演社寮頭人吳慷仁、柴城頭人雷洪、保力客庄頭人夏靖庭，三大族群在大時代困境下，夾縫中求生存。吳慷仁飾演的「水仔」，為了部族生存，常於閩、客、部落間角力與調解，首波預告中，即可見他之前為了角色，狂曬太陽將皮膚曬黑，急速在半個月內激瘦11公斤，更勤學排灣族語、客語，他曾坦言：「沒想到這角色這麼難！」劇中他飢腸轆轆的乾扁駝背身形，眼神佈滿猜忌與不安，充分演活了生活在大時代裡的小人物。

法比歐則演出美國 領事「李仙得」，與温貞菱飾演的原漢混血神秘少女「蝶妹」，有不少對手戲，為解開身世之謎，温貞菱也與飾演弟弟的黃遠產生矛盾與對立，令她感嘆「蝶妹」是拍戲以來最艱辛的一個角色，不但要精通排灣族語、英語、客語、閩南話等語言能力，還必須練騎馬、射箭、狂嗑當代相關文史，她說：「很謝謝曹導演對我的信任，再次帶我回到我們歷史中的重要脈絡。」