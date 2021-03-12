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舊金山華翁遇劫身亡 嫌犯有迫害亞裔老人歷史

捲性騷雞排妹神隱月餘 翁立友如期出輯

記者林士傑、林怡秀／台北報導
翁立友推出全新專輯「放你飛」。（圖：豪記唱片提供）
翁立友推出全新專輯「放你飛」。（圖：豪記唱片提供）

台灣藝人翁立友在農曆年前被雞排妹指控性騷擾，自從聲明記者會後神隱共34天，近日他為新專輯「放你飛」造勢，表示依舊相信每個人都是善良的，強調當日絕對沒做出滑過對方屁股的動作，開公司和改歌詞則是舞台效果，他說：「大家都很喜歡她，那天氣氛很好，都是要捧她。」

翁立友還原當日尾牙的四個疑點，雞排妹指「廣島之戀」的歌詞「好好來恨你」被改成「想你」，翁立友說出道這麼長時間，也遇過對方改歌詞，出發點是炒熱氣氛，希望賓主盡歡，藉此創造業務回流率；另雞排妹指他喊話「要為了妳開一間公司」，他說是被斷章取義，因為雞排妹很少出來，以往跑活動遇到其他藝人都會互相誇獎、捧場，討聯絡方式是同個原因，希望未來可以相互推薦，等於是好意被錯誤解讀，雙方感受不同。

他提到幸而出道23年，累積了一點名聲，感謝陪在身旁不離不棄的親友，新專輯「放你飛」如期發行，他開心表示自己逆風挺過亂流，主打歌「放你飛」與心境相互呼應。

翁立友說未來不排斥和雞排妹在活動上碰面，只是彼此對事件的感受不同，是否有向對方道歉之打算？翁立友表示：「在台上的那些都是效果，何來道歉之有？到底是誰要跟誰道歉？我就沒有做。」不希望造成對立局面，也不想再掀口水戰。對此，雞排妹沒有回應。

雞排妹與翁立友之爭一度烽火蔓延。（本報資料照片）
雞排妹與翁立友之爭一度烽火蔓延。（本報資料照片）

雞排妹 台灣 性騷

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