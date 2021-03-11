葉全真首演偶像劇 否認和陳昭榮翻臉

葉全真（右）和許懷民首度接拍偶像劇「戀愛是科學」。(圖：三立提供)

偶像劇「戀愛是科學」邀葉全真演出「市場毒藥三高 女」，她在演藝圈多年，卻是第一次演出偶像劇；劇中提到「合夥人」概念，戲外則和老搭檔陳昭榮拆夥，她表示兩人並沒有翻臉。

劇中的葉全真是個人生勝利組，卻很難找對象，在現實中也是如此，她透露曾相親，從前身邊的朋友都要介紹對象給她，「但現在已經很久沒有人介紹了」。問到她會否參加婚友仲介所，她說「世事難料」，不排斥從仲介所挑選另一半，「這樣可以節省很多時間」。

葉全真坦言沒有玩過交友軟體，一旁的人笑說：「就算有玩，大家可能也不相信那是她本人。」她剛結束與陳昭榮的事業合作，她表示兩人還是好朋友，不排斥再投資 副業，但不會貿然下決定，現在更多的時間拿來陪伴媽媽，「媽媽不擔心我的終身大事，反而很享受我帶著她四處走走」。

至於目前和陳昭榮的關係，她表示兩人雖然生意上沒合作，但大家都是成年人，並沒有翻臉。

許懷民學生時代就讀戲劇系，之前是廣告導演 ，在出演電影「孤味」前，多演路人或是只有背影的角色，他謙虛表示演戲經驗不多，懂得接球就好。

許懷民第一次演出偶像劇，在劇中透過婚姻仲介所尋找另一半，現實生活中39歲的他新婚燕爾，老婆是學妹，兩人愛情長跑近20年，是學校公認的傳奇CP。為何交往這麼長的時間才決定結婚？他表示：「因為覺得法律的承諾還是很重要。」