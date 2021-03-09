金曲歌手嗆冠軍歌手 「大情聖害女子輕生」

謝震廷日前突然在臉書嗆某位冠軍歌手。(圖：十全娛樂提供)

曾獲金曲新人的謝震廷突在個人臉書 開砲，表示「某聲林之王冠軍，在世新大學時期害薄荷琴酒為你自殺」，雖未指名道姓，但根據「聲林之王」冠軍及該事件的報導等等，讓不少網友心中都有了名單，懷疑謝震廷所指的是歌手李友廷。

樂團「薄荷琴酒」主唱兼吉他手李筱涵九年前輕生，謝震廷發文稱該冠軍選手在世新大學時期害女生因為他而輕生，還自認是大情聖，爆粗口說：「惹到一個精神病患者，你很寂寞嘛？我陪你啊。」氣批對方「噁心」。

對於謝震廷所為，他所屬的種子唱片表示：「公司不清楚也無法確認他所指的人和事為何，因為聯絡不上他，所以無法確認，謝謝媒體的關心。」

不僅如此，接連有網友點名李姓歌手愛約炮，會向友人分享自己跟女友的性生活，接連兩天有諸多網友出面控訴，李友廷所屬華研回應：「不希望網路上的臆測，造成不必要的誤會。」

而出身同選秀節目的莊凌芸上周在母校墜樓身亡，自稱是她男友的網友在Dcard發文懇請外界別留言攻擊莊凌芸及其家人，至於自己號召大家轉發請求林宥嘉看看莊凌芸一事，被網友質疑是對林宥嘉的道德綁架。

莊凌芸「男友」則解釋，是因莊凌芸過世前才邀他一起看林宥嘉的演唱會，所以想透過這種方式為她盡分心力，若給宥嘉老師帶來困擾，自己願意道歉。