福原愛堅持不認出軌 「也不回台灣了」

福原愛(右)、江宏傑婚變事件鬧得沸沸揚揚。(本報資料照片)

桌球界金童玉女江宏傑 與福原愛 驚爆婚變，傳福原愛有外遇不倫，雖福原愛第一時間否認外遇，澄清「是經驗豐富的前輩給了我眾多建議，才當作轉換心情一起出遊」，但此舉卻被日媒認為非常危險。

日媒FRIDAY報導，目前幾乎所有日本人都認定福原愛外遇，福原愛卻堅稱她沒有出軌，這樣子「睜眼說瞎話」很危險，「如果跟拍的雜誌記者就在附近，還拍到更勁爆的照片，福原愛就真的完了」。

報導還認定福原愛、江宏傑分隔日台兩地發聲明，是很詭異的一件事，而江宏傑在這些事件爆發後，仍持續公開示愛，度量很大，也認為如果福原愛承認不倫，不僅代言會消失，也要付出違約金，離婚的話，還要支付江宏傑精神撫慰金，甚至兩個小孩的監護權也會沒有，所以她才會否認到底，「可能這就是即使全世界都覺得福原愛出軌，她也絕不能承認的原因」。

日媒還爆，江宏傑希望福原愛趕緊回台灣 澄清婚變，卻被她拒絕，還指福原愛做出「再也不回台灣」的覺悟希望協議離婚，即便爆發緋聞之後，外界眼光對她不利，她離婚之心依舊強烈。

女性自身引述認識他們夫妻的熟人指出，「江宏傑目前感到憤慨且難以置信，希望小愛趕快回台灣解釋，甚至提出可以去日本找小愛，卻都被小愛拒絕，看來夫妻關係是難以回復了」。