我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打疫苗破9208萬劑 23.5%成人已接種

北加州灣區 明、後天迎近5周最大降雨

福原愛堅持不認出軌 「也不回台灣了」

記者陳建嘉╱綜合報導
福原愛(右)、江宏傑婚變事件鬧得沸沸揚揚。(本報資料照片)
福原愛(右)、江宏傑婚變事件鬧得沸沸揚揚。(本報資料照片)

桌球界金童玉女江宏傑福原愛驚爆婚變，傳福原愛有外遇不倫，雖福原愛第一時間否認外遇，澄清「是經驗豐富的前輩給了我眾多建議，才當作轉換心情一起出遊」，但此舉卻被日媒認為非常危險。

日媒FRIDAY報導，目前幾乎所有日本人都認定福原愛外遇，福原愛卻堅稱她沒有出軌，這樣子「睜眼說瞎話」很危險，「如果跟拍的雜誌記者就在附近，還拍到更勁爆的照片，福原愛就真的完了」。

報導還認定福原愛、江宏傑分隔日台兩地發聲明，是很詭異的一件事，而江宏傑在這些事件爆發後，仍持續公開示愛，度量很大，也認為如果福原愛承認不倫，不僅代言會消失，也要付出違約金，離婚的話，還要支付江宏傑精神撫慰金，甚至兩個小孩的監護權也會沒有，所以她才會否認到底，「可能這就是即使全世界都覺得福原愛出軌，她也絕不能承認的原因」。

日媒還爆，江宏傑希望福原愛趕緊回台灣澄清婚變，卻被她拒絕，還指福原愛做出「再也不回台灣」的覺悟希望協議離婚，即便爆發緋聞之後，外界眼光對她不利，她離婚之心依舊強烈。

女性自身引述認識他們夫妻的熟人指出，「江宏傑目前感到憤慨且難以置信，希望小愛趕快回台灣解釋，甚至提出可以去日本找小愛，卻都被小愛拒絕，看來夫妻關係是難以回復了」。

福原愛 江宏傑 台灣

上一則

抗疫周年 好萊塢雙湯姆謝醫護

下一則

洪金寶近況曝光 拄拐杖現身開鏡 「小跑步」上台

延伸閱讀

日媒爆福原愛「再也不回台灣」 江宏傑傳求解釋遭拒絕

日媒爆福原愛「再也不回台灣」 江宏傑傳求解釋遭拒絕
江宏傑現身台北大直 媒體搶拍爆衝突

江宏傑現身台北大直 媒體搶拍爆衝突
呂秀蓮籲兩岸：別再增敵意螺旋

呂秀蓮籲兩岸：別再增敵意螺旋
福原愛婚變有內幕！資深記者爆她遭約會男出賣

福原愛婚變有內幕！資深記者爆她遭約會男出賣

熱門新聞

吳孟達喪禮訂在3月7日於紅磡世界殯儀館地下敬禮堂舉辦。（本報資料照片）

吳孟達訃聞公開 周星馳會否出席喪禮？田啟文回應了

2021-03-03 00:45
黃一飛現在模樣。（取材自微博）

「少林足球」大師兄74歲近況曝光 悼吳孟達喊：送不了

2021-03-02 20:09
孫儷出席東方衛視活動，一身粉色復古蝴蝶裙展現纖細身材。（取材自微博）

維持45公斤18年！孫儷逼死人晚餐：一碟胡蘿蔔＋紅棗水

2021-03-06 14:19
鄭爽被列入劣蹟藝人。（取材自微博）

鄭爽遭徹底封殺！「微微一笑」被打碼…幾秒鐘都不行

2021-03-06 02:30
趙婷只穿T恤、綁兩條辮子，沒特別盛裝打扮就領取金球獎最佳導演的榮耀。路透

新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金

2021-03-01 08:36
鄭爽。圖／摘自微博

鄭爽慘遭徹底被封殺 經典作被徹底打馬賽克

2021-03-05 09:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CDC公布建議指南：已完成疫苗接種民眾 可免戴口罩聚會

CDC公布建議指南：已完成疫苗接種民眾 可免戴口罩聚會
科學證明：這5種食物 對身體有害

科學證明：這5種食物 對身體有害
紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元

紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元
第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得

第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得
影／歐普拉：擔心梅根兒子太黑的 不是女王和王夫

影／歐普拉：擔心梅根兒子太黑的 不是女王和王夫