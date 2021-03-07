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異國婚走過20年 郎祖筠： 只要夠愛 沒什麼事不能克服

記者李姿瑩／綜合報導
郎祖筠的異國婚姻已經走了20年。（記者李姿瑩／攝影）
郎祖筠的異國婚姻已經走了20年。（記者李姿瑩／攝影）

台灣資深藝人郎祖筠接下職人演說表達選秀節目「誰語爭鋒」，擔任節目導師。她和美籍老公巴比（高喆生）結婚超過20年，是演藝圈知名的異國婚典範。近日福原愛與江宏傑婚姻生波，郎祖筠坦言：「一開始一定有些文化差異不同，但只要夠愛，沒有什麼事不能克服。」

郎祖筠與老公在結婚前遠距離戀愛長達八年，兩人最後決定共組家庭。郎祖筠也歷經過感情從轟轟烈烈歸於平靜，當生活瑣事成為夫妻倆的日常，就是考驗感情的另一階段。郎祖筠也和老公有過磨合與爭吵，起初老公無法接受她的工作，不懂為什麼說好兩點收工，老婆四點還沒回家。經過郎祖筠耐心解釋，美國老公才理解台灣演藝圈的工作環境跟好萊塢工業大不同。

其實說穿了，婚姻中的溝通與信任是最重要的前提。郎祖筠感嘆：「如果變心就是變心了，八匹馬也拉不回來了。」她過去跟老公大吵不是因為文化差異，而是因為「腦震盪」讓她性情大變。郎祖筠回憶，十多年前她曾在浴室摔倒，下巴縫了十針。當時她接連出現暴怒、想自我了結等負面情緒，老公察覺不對勁，她也自覺怪異，檢查後才發現是腦震盪導致，趕緊吃藥靜養治療。

如今全球都被新冠肺炎疫情籠罩，讓郎祖筠面臨新的「婚姻危機」，老公在家的時間大增，在她身邊跟前跟後。老公察覺郎祖筠似乎不習慣，郎祖筠還得故意搞笑澄清，為生活增添另類的小情趣。

台灣 美國 福原愛

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